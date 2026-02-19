PPE3 : l’avis de Guillaume David, PrÃ©sident Groupe Solstyce

Parmi les nombreux commentaires consacrÃ©s Ã la PPE3 reÃ§us Ã la rÃ©daction, celui de Guillaume David, prÃ©sident du groupe Solstyce, a retenu notre attention. De quoi rappeler quelques Ã©videncesÂ autour de cette PPE3Â : sans cap lÃ©gislatif clair, la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise reste fragileÂ !

La publication de la troisiÃ¨me Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie (PPE3) marque un jalon attendu depuis prÃ¨s de trois ans. Pour autant, elle ne constitue pas une trajectoire Ã©nergÃ©tique stabilisÃ©e pour la France. Â« La transition Ã©nergÃ©tique ne peut pas reposer uniquement sur des documents de programmation. Elle doit Ãªtre sÃ©curisÃ©e par une loi claire, stable et assumÃ©e politiquement Â», dÃ©clare Guillaume David, PrÃ©sident du Groupe Solstyce

La PPE3 : utile mais insuffisante

La PPE3 fixe des objectifs pour les cinq prochaines annÃ©es et apporte des orientations sur le solaire, lâ€™Ã©olien et lâ€™Ã©lectrification des usages.

Cependant, certains ajustements, notamment la rÃ©duction de lâ€™objectif solaire de 75â€“100 GW Ã 65â€“90 GW, reflÃ¨tent lâ€™incertitude persistante de la trajectoire Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. La clause de revoyure montre que la programmation reste soumise Ã des ajustements politiques plutÃ´t quâ€™Ã un cap ferme et durable.

Â« Une trajectoire Ã©nergÃ©tique ne peut pas Ãªtre rÃ©visÃ©e dans 2 ans sans envoyer un signal dâ€™instabilitÃ© au marchÃ© Â», souligne Guillaume David. En parallÃ¨le, lâ€™objectif dâ€™achat de lâ€™Ã©nergie fixÃ© par lâ€™Ã‰tat se situe entre 40 et 60 â‚¬ par MWh. Ã€ titre de comparaison, le coÃ»t rÃ©el dâ€™un MWh issu du nuclÃ©aire atteint environ 100 â‚¬, tandis quâ€™il sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 80 â‚¬ lorsquâ€™il provient de la production dâ€™Ã©nergie solaire.

Lâ€™absence de loi de programmation Ã©nergÃ©tique : le vrai obstacle

Lâ€™article L.100-1 A I du Code de lâ€™Ã©nergie prÃ©voit lâ€™Ã©laboration dâ€™une loi de programmation Ã©nergÃ©tique. Cette loi devait Ãªtre votÃ©e avant le 1er juillet 2023 et aurait permis de :

DÃ©finir les objectifs de dÃ©veloppement et de stockage des Ã©nergies renouvelables (Ã©lectricitÃ©, chaleur, carburant, gaz, hydrogÃ¨ne bas-carbone)

Garantir la cohÃ©rence entre politiques sectorielles et ambitions de dÃ©carbonation

Or, cette loi nâ€™a toujours pas Ã©tÃ© adoptÃ©e, laissant les industriels et territoires dans une incertitude stratÃ©gique majeure. Â« Les industriels ont besoin de visibilitÃ© sur le long terme. Sans cadre lÃ©gislatif stabilisÃ©, chaque investissement devient un pari politique Â», avertit Guillaume David.

Avancer malgrÃ© lâ€™incertitude : les solutions concrÃ¨tes

MÃªme sans loi de programmation, certaines initiatives peuvent permettre de rÃ©duire la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles et de poursuivre la dÃ©carbonation :

AccÃ©lÃ©rer lâ€™autoconsommation

Couvrir les besoins Ã©nergÃ©tiques dâ€™un site grÃ¢ce Ã la production dâ€™Ã©nergie renouvelable locale

SÃ©curiser ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques face Ã la volatilitÃ© des prix

Devenir plus indÃ©pendant face aux arbitrages nationaux

DÃ©ployer massivement le stockage

FlexibilitÃ© indispensable pour lâ€™Ã©lectrification du rÃ©seau

ContinuitÃ© dâ€™activitÃ©s en cas de coupure rÃ©seau

Optimisation du prix de lâ€™Ã©nergie

DÃ©velopper la chaleur durable

Usage dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et non fossile

SobriÃ©tÃ© grÃ¢ce Ã la rÃ©cupÃ©ration de la chaleur fatale

RÃ©silience et performance Ã©conomique

Â« La transition peut avancer par les territoires et les entreprises, mÃªme quand le dÃ©bat national reste incertain Â», ajoute Guillaume David. La France dispose des compÃ©tences industrielles et technologiques pour rÃ©ussir sa dÃ©carbonation. Ce qui manque aujourdâ€™hui, câ€™est la stabilitÃ© stratÃ©gique et la loi qui fixe un cap clair.