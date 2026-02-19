Les enjeux Ã©conomiques du soutien aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques vu par le TrÃ©sor

RÃ©digÃ© par Jules Grimont, Jacques De Saint Pierre

Le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques est essentiel Ã lâ€™Ã©lectrification des usages et Ã lâ€™atteinte des objectifs de transition Ã©cologique de la France. La forte baisse de leurs coÃ»ts de production ces derniÃ¨res annÃ©es a renforcÃ© leur compÃ©titivitÃ©, sans pour autant supprimer le besoin de soutien public. Cette Ã©tude de la Direction gÃ©nÃ©rale du TrÃ©sor compare les politiques actuelles de soutien et indique une baisse Ã venir du coÃ»t unitaire du soutien public en France.

Les Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques (EnR), mobilisÃ©es en complÃ©ment de l’Ã©nergie nuclÃ©aire, contribuent Ã l’atteinte des objectifs de transition Ã©nergÃ©tique. Celle-ci passe en effet par l’Ã©lectrification massive des usages dans le transport, le bÃ¢timent et l’industrie. Les EnR permettent Ã©galement de rÃ©duire notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles, largement importÃ©es, et, partant, de renforcer notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

Le soutien aux EnR a Ã©voluÃ© en transfÃ©rant davantage de risques portÃ©s par l’Ã‰tat vers les producteurs

La compÃ©titivitÃ© des projets de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques dÃ©pend des filiÃ¨res (photovoltaÃ¯que, Ã©olien terrestre, Ã©olien en mer, â€¦) et du rapport entre leurs coÃ»ts et les prix de marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ©. En 2025, les prix de marchÃ© constatÃ©s en France sont plus faibles que dans la plupart des pays voisins. Si les coÃ»ts des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques ont connu une forte baisse ces derniÃ¨res annÃ©es, ils n’ont pas encore atteint le niveau moyen des prix de marchÃ© actuels en France. Ainsi, le dÃ©veloppement de ces filiÃ¨res nÃ©cessite encore du soutien public. Le soutien aux Ã©nergies renouvelables vise Ã amÃ©liorer la rentabilitÃ© des investissements, Son coÃ»t augmente (diminue) quand les prix de marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ© baissent (augmentent). L’augmentation du volume d’Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques soutenues exposera mÃ©caniquement davantage les finances publiques aux variations des prix de marchÃ©. En consÃ©quence, le soutien aux Ã©nergies renouvelables a Ã©tÃ© amenÃ© Ã Ã©voluer, notamment en transfÃ©rant davantage de risques portÃ©s par l’Ã‰tat vers les producteurs.

Une baisse mÃ©canique du coÃ»t du soutien public par MWh produit

Jusqu’Ã l’horizon 2035, le coÃ»t annuel du soutien aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques restera dominÃ© par celui des contrats conclus avant fin 2024. GrÃ¢ce Ã la baisse des coÃ»ts de production des technologies renouvelables, le soutien unitaire pour les nouvelles installations sera plus faible que pour les installations existantes. Ainsi, en moyenne, pour les filiÃ¨res du solaire et de l’Ã©olien, le coÃ»t complet de production des installations soutenues devrait Ãªtre d’environ 80Â â‚¬ 2024 /MWh en 2035, contre 120Â â‚¬ 2024 /MWh aujourd’hui, ce qui se traduira par une baisse mÃ©canique du coÃ»t du soutien public par MWh produit. CQFDÂ !

www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/02/16/les-enjeux-economiques-du-soutien-aux-energies-renouvelables-electriques