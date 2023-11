POwR.Earth Summit dÃ©voile son ambition et les lignes directrices de son programme (13 au 15 mars au CNIT)

Parce qu’il n’y aura pas de neutralité carbone sans une accélération de la transition vers les énergies renouvelables et sans une implication forte des acteurs du monde privé, POwR.Earth Foundation a décidé de s’engager en créant son premier sommet international dédié à la transition énergétique. POwR.Earth Summit se déroulera du 13 au 15 mars au CNIT et accueillera plus de 10 000 personnes qui pourront venir écouter, échanger avec des innovateurs, des industriels, des leaders politiques, des dirigeants de médias, des spécialistes du climat et des conférenciers internationaux.

Le sommet POwR.Earth Summit réunira une pluralité d’intervenants dont les discussions permettront de répondre aux trois défis qu’il est aujourd’hui essentiel de relever :

Comment réduire l’écart entre les objectifs européens en matière d’ENR et les capacités actuelles du marché français ?

Comment élaborer un modèle conciliant harmonieusement le développement des ENR et les intérêts de la biodiversité, de l’agriculture, de la solidarité, comme des autres acteurs de la bifurcation écologique ?

Comment améliorer la collaboration entre les divers acteurs de l’énergie, incluant les secteurs publics et privés, les scientifiques, les industriels, et les financeurs ?

Parmi la centaine de conférenciers et experts présents, sont notamment attendus :

Bertrand Piccard, explorateur, fondateur de la Fondation Solar Impulse

Corinne Lepage, Avocate associée fondatrice au cabinet Huglo-Lepage, ancienne ministre

François Gemenne, Membre du GIEC et co-directeur de l’Observatoire Défense & Climat à l’IRIS.

Pierre Cazeneuve, Député des Hauts-de-Seine

Valérie Masson-Delmotte, Co-présidente groupe de travail 1 du GIEC

Christine Rodwell, Présidente et fondatrice de Vivae

David Lisnard, Maire de Cannes, Président de l’Association des maires de France.

Lucile Schmid, Fondatrice de la Fabrique Écologique

Le Summit est organisé de sorte à créer un contexte fort de décision et d’action. Pour permettre d’identifier et accélérer les initiatives qu’il est urgent de mettre en place, plus de 27 conférences et 20 groupes de travail sont prévus à ce jour, ayant pour objectifs de pallier un manque de coordination, réfléchir à des propositions très concrètes, ou permettre à des publics de décideurs de rencontrer des experts. Ces prises de parole et groupes de travail traiteront de sujets aussi divers que : « Transformer la société de manière réaliste », « Le rôle de la fonction publique dans la transition », « La transition face à la décision publique », « Architecture bioclimatique : les conditions de l’adaptation », « Usages et comportement autour de l’énergie », « Les media et la formation à l’écologie », « Le financement des ENR : dialogue entre politiques et financeurs », « Les ressources humaines de la transition », « Les renouvelables face à leurs besoins en ressources et matériaux », et de nombreux autres thèmes.

Parce que cet événement se veut à impact, une publication sponsorisée par la POwR Earth Foundation aura lieu à l’été 2024, pour rendre publiques les orientations du sommet. L’animation des temps forts sera orchestrée par Fanny Agostini, journaliste, animatrice et présentatrice engagée dans la transition environnementale.

Quid de POwR.Earth Foundation ?

POwR.Earth Summit est une initiative de POwR.Earth Foundation qui a pour vocation le soutien et le financement d’actions d’information et de formation autour de la transition énergétique, des énergies renouvelables, et du solaire photovoltaïque en particulier, à travers des prises de paroles publiques, la création d’évènements physiques et online ainsi que des partenariats avec des universités et des grandes écoles (à travers le financement de chaires, ou tout modèle équivalent dédié à la formation des futurs professionnels du marché).

www.powrsummit.earth/