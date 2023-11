GIZEH Emballages inaugure sa premiÃ¨re centrale au sol avec une solution Â« agile Â» dâ€™autoconsommation totale Ã  BeaucouzÃ© (49)

Gizeh Emballages, un industriel international de l’agroalimentaire a été accompagné par IEL- Etudes et Installations, dans le cadre d’une collaboration stratégique visant à concrétiser sa transition énergétique en mettant en service une centrale solaire au sol en autoconsommation avec une solution « agile ». Cette installation marque une étape majeure dans l’engagement de Gizeh Emballages dans la réduction de son impact environnemental. Un projet innovant dans l’optique d’une diversification du mix énergétique pour Gizeh Emballages !

Initiée fin 2021, la réflexion sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque s’est heurtée à différentes contraintes imposées par le site et l’activité industriel du client. Les surfaces de parking étant insuffisantes et les toitures existantes trop vétustes, une parcelle au sol de 3000 m² est finalement choisie pour accueillir une centrale au sol de 202 kWc. La solution « agile » proposée par IEL – Etudes et Installations ne nécessitant pas de fondations ni de fixation lourdes dans le sol, la surface monopolisée par la centrale photovoltaïque peut à tout moment redevenir une zone d’extension possible pour l’usine. Cette solution parait finalement évidente sur ce site classé ICPE. L’infrastructure réseau nécessitant un branchement HTA, une coordination avec les équipes techniques en place est nécessaire.

Une solution agile qui permet un déploiement en toute simplicité d’un

système d’effacement

« Cela n’a jamais été aussi simple de déployer du solaire dans une zone industrielle » avance Bastien Bonneau, en charge de l’accompagnement technico-commercial de ce dossier pour IEL- Etudes et Installations. En effet, une demande préalable de travaux est nécessaire pour valider un projet de moins d’1 Ha auprès des services d’urbanismes, nul besoin d’architecte pour déposer un permis de construire. Sur des surfaces relativement planes (+ ou – 10%) et peu ombragées, IEL – Etudes et Installations installe une technologie unique qui permet un déploiement et un repli éventuel en un temps réduit. La solution proposée est préfabriquée en usine, en France, les panneaux photovoltaïques et les onduleurs sont fixés sur des structures pliables qui sont ensuite transportées directement sur les sites des clients industriels ou agriculteurs. « A l’instar d’un accordéon que l’on déplie », la centrale photovoltaïque prend forme en un temps record. Le système, lesté par des longrines béton, ne nécessite pas de fondations ni de fixations enterrées, il est ainsi très facilement déplaçable ou repliable.

Un éco-pâturage, une technique d’entretien naturelle

Gizeh Emballages a pris une initiative innovante en intégrant un éco-pâturage sur cette installation. En collaboration avec un berger professionnel et local, une douzaine de moutons ont été introduits pour l’entretien des espaces verts. L’éco-pâturage consiste à utiliser des animaux pour le fauchage et le débroussaillage des espaces verts, réduisant ainsi la nécessité d’interventions mécaniques.

Outre son aspect écologique, l’éco-pâturage offre une occasion unique de découvrir le rôle essentiel des animaux dans l’entretien des espaces verts et naturels. Des animaux tels que des chèvres, des ânes, des poneys, et même des lamas ou des alpagas peuvent être intégrés.

Des industriels actifs dans la transition énergétique

Initialement accompagné par ORACE (association initiée par la CCI des Pays de Loire pour accompagner les industriels du territoire dans leur transition écologique), Gizeh Emballages a fait appel à IEL – Etudes et Installations, référencé expert photovoltaïque au seinde l’association, pour étudier la faisabilité d’un projet sur leur site du Parc d’Activité Angers-Beaucouzé.

L’installation de cette centrale au sol représente une étape importante pour Gizeh Emballages dans un contexte économique et énergétique complexe. En optant pour une solution d’autoconsommation totale (toute l’énergie de la centrale est consommée par le bâtiment, aucune injection sur le réseau public), l’entreprise démontre son engagement en faveur de l’efficacité énergétique et de la réduction de son empreinte carbone. Bien que pris au dépourvu par la flambée des prix post Covid et guerre en Ukraine, Gizeh Emballages a su être réactif pour limiter l’impact des crises. La centrale initiée début 2022, a été mise en service durant le mois de juillet, ce qui représente un délai relativement court pour un projet accumulant les contraintes administratives (DREAL, Services d’urbanismes, ICPE, raccordement HTA…) et dans un contexte de pénurie mondiale de matériaux électronique.

Encadré

Zoom sur IEL – Initiatives et Energies Locales

IEL est un producteur d’électricité d’origine renouvelable actif sur le Grand Ouest depuis 2004, son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 28.7 M€ soit une croissance annuelle de 36%. IEL maîtrise l’intégralité de la chaîne de valeur d’un parc éolien et d’une centrale solaire au sol : du développement à la production en passant par le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance, et la gestion administrative. Forte de plus de 84 collaborateurs répartis sur 3 agences (Saint-Brieuc, Nantes, Rennes) IEL, entreprise Française indépendante multiplie les initiatives et les réussites au service de la transition énergétique. IEL exploite actuellement 137 MW en propre.