POwR Connect participe Ã  EnergaÃ¯a 2024 avec un stand de plus de 140 mÂ² et des innovations photovoltaÃ¯ques Ã  dÃ©couvrir

POwR Connect, distributeur de solutions photovoltaïques, participera encore cette année au salon Energaïa 2024, événement de référence pour les énergies renouvelables. POwR Connect sera présent sur un stand de plus de 140 m² (Hall B2, Stand E24) et un espace extérieur. Démonstration de force !

Après son lancement remarqué lors du salon Energaïa 2023, SHAPE, un carport photovoltaïque ultra design, revient cette année et sera exposé sur le stand extérieur EXTB209. Bien plus qu’un simple abri, SHAPE transforme les parkings en véritables centrales de production d’énergie renouvelable, tout en valorisant leur esthétique. Autour de trois points forts :

Design soigné et modernité : Une structure en acier laqué pensée pour s’intégrer harmonieusement dans tout environnement.

Performance : Conçu pour accueillir des panneaux biverres bifaciaux, SHAPE optimise la production d’énergie surfacique.

Système de fixation certifié sous ETN : Conçu pour une performance optimale, Shape dispose d’un système de drainage, garantissant une longévité accrue des installations.

Une sélection exclusive de modules photovoltaïques spécialement conçus pour répondre aux besoins des projets les plus ambitieux et innovants

Parmi les produits exposés, des modules grand format offrent une puissance supérieure à 600 Wc, idéaux pour maximiser la production d’énergie dans les installations à grande échelle. Des modules à cellules transparentes, particulièrement adaptés aux applications en agrivoltaïsme, permettent quant à eux de combiner production d’énergie solaire et préservation des cultures grâce à une meilleure gestion de la lumière. Dernier point et non des moindres : le local technique Shelter. Il représente une offre optimale pour les équipements, alliant sécurité, robustesse et facilité d’accès.