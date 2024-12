Autoconsommation collective : Dev’EnR inaugure les ombriÃ¨res de parking de Lignan-sur-OrB

Une avancée pour l’environnement et le territoire héraultais ! Dev’EnR vient d’inaugurer officiellement, courant novembre, ses nouvelles ombrières de parking écologiques au stade de Lignan-sur-Orb. Cette inauguration a réuni élus locaux, représentants de la communauté, et les équipe de Dev’EnR, à la fois pour célébrer cette installation mais également pour dresser un premier bilan de cette réalisation déjà porteuse de résultats prometteurs.

Depuis leur mise en service le 21 décembre 2023, ces ombrières équipées de panneaux photovoltaïques ont généré 39 200 kWh dont 25 800 kWh consommés directement par des sites de la mairie (soit 65,8 % de la consommation énergétique de ces sites). Grâce à ce modèle d’autoconsommation collective, la mairie, le groupe scolaire Jean Moulin, l’espace Paul Mas et la médiathèque Albertine Sarrazin profitent d’une énergie locale, durable et abordable.

Lors de l’inauguration, les autorités locales et l’équipe de Dev’EnR ont souligné la pertinence de ce modèle : « L’autoconsommation collective permet de produire et de consommer l’énergie là où elle est nécessaire, tout en renforçant la souveraineté énergétique de notre territoire. »

L’autoconsommation collective est un véritable levier pour les municipalités

Avec une puissance de 499 kWc, cette installation s’impose comme une solution exemplaire, pensée et réalisée pour Lignan-sur-orb. Portée par des équipes locales et en partenariat avec le producteur d’énergie verte, elle incarne la force des projets ancrés dans leur territoire. « C’est une fierté de voir que cette initiative permet non seulement de réduire l’empreinte carbone, mais aussi de renforcer les infrastructures de Lignan-sur-orb. Ce chantier prouve que la transition énergétique passe aussi par des projets de proximité et que l’autoconsommation collective est un véritable levier pour les municipalités », a déclaré Stéphane Bozzarelli, Président de Dev’EnR.

Un chantier ambitieux, une réussite collective

Démarré le 26 juin 2023, le chantier a été finalisé en décembre, dans le respect des délais et avec une efficacité saluée par tous les partenaires. Lors de l’inauguration, Stéphane Bozzarelli a partagé son analyse : « Les performances énergétiques de ces ombrières sont déjà au rendez-vous, et ce n’est qu’un début. » Avec ces nouvelles ombrières, Dev’EnR confirme son rôle d’acteur local engagé et sa volonté de transformer des défis globaux en solutions locales. Ce projet marque une étape importante, mais il s’inscrit dans une vision plus large : bâtir un territoire résilient et durable.