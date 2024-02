La nouvelle plate-forme logistique lyonnaise de Renault Trucks sera largement solarisÃ©e et Ã  Ã©nergie positive

Renault Trucks annonce la construction d’un nouveau bâtiment à énergie positive au cœur de son site de Lyon Saint-Priest. Il s’étendra sur 46 000 m2 et représente un investissement de 132 millions d’euros. Le bâtiment, qui ouvrira ses portes en 2028, accueillera le centre mondial de distribution des pièces de rechange de la marque.

Renault Trucks dévoile son projet de construction d’un nouveau centre mondial de distribution de pièces de rechange sur son site historique de Saint-Priest, en banlieue lyonnaise, en remplacement d’installations anciennes. Avec un investissement global de 132 millions d’euros dans la réalisation de cette nouvelle plate-forme logistique à la pointe de l’innovation qui accueillera 500 salariés, le constructeur français et le groupe Volvo dont il fait partie, démontrent leur engagement en faveur de la durabilité des moyens de production et réaffirment le fort ancrage territorial de Renault Trucks dans la métropole de Lyon. Ce projet, qui illustre la volonté de Renault Trucks de décarboner ses activités, marque une nouvelle étape dans la transition vers la production d’énergie renouvelable. En effet, le nouveau centre de distribution est conçu pour être un bâtiment à énergie positive.

Un bâtiment sans énergie fossile et à énergie positive

Equipé de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de la toiture, il produira de l’électricité renouvelable couvrant ses propres besoins (y compris pour le chauffage du bâtiment, les chariots élévateurs ou encore la recharge des véhicules électriques), mais également les besoins des bâtiments voisins. 100 % sans énergie fossile, toutes les installations de ce bâtiment fonctionneront grâce cette électricité renouvelable. Pour Bruno Blin, président de Renault Trucks « La construction de notre nouvelle plate-forme logistique à Lyon est un investissement stratégique pour Renault Trucks. Elle renforce la pérennité de notre site, concrétise notre volonté de bâtir un avenir solide et durable, fondé sur l’innovation, offrant sur le long terme de nouvelles opportunités pour les employés actuels et futurs. » Renault Trucks s’engage également à végétaliser le site en plantant 400 arbres, contribuant ainsi à améliorer la biodiversité et la qualité de vie sur le lieu de travail. La réhabilitation de cette friche industrielle respectera le principe de zéro artificialisation des sols.