Pour que le solaire reste une bonne affaire pour les Français, Effy lance une offre panneaux + batteries

À l’occasion de la journée mondiale du soleil le 3 mai, Effy lance une nouvelle solution d’autoconsommation solaire avec batteries pour stocker son énergie. Une offre opportuniste sur mesure suite aux évolutions tarifaires imposée par le gouvernement !

Suite à la baisse des aides sur le solaire actée fin mars (prime à l’investissement divisée par 2 et tarif de rachat divisé par 3 !), cette solution permet aux familles de tirer le meilleur de leur installation. Grâce aux batteries, les familles peuvent stocker l’énergie produite en journée pour l’utiliser en soirée, et couvrir de manière autonome jusqu’à 75 % de leurs besoins en électricité. « L’autoconsommation photovoltaïque, au même titre que l’isolation performante et le recours à un système de chauffage décarboné, c’est un pas en avant vers la maison ‘effyciente’, où l’on peut vivre mieux sans dépenser plus. Alors que le gouvernement a pris le risque de “jeter un froid” sur le solaire, nous avons décidé d’accélérer le déploiement d’une solution avec stockage à un prix devenu désormais très compétitif. Cela permet ainsi aux foyers de tirer le meilleur parti de leur installation et de leur investissement. En couvrant jusqu’à 75 % de ses besoins en électricité grâce à ses panneaux, une famille rentabilise plus vite son installation, gagne en autonomie énergétique, et la différence sur la facture est immédiate… » précise Frédéric Utzmann, Président d’Effy.

729 000 foyers équipés, l’autoconsommation solaire est un levier incontournable pour le portefeuille des Français et la transition énergétique

Selon Enedis, au 31 mars 2025, près de 729 000 foyers se sont équipés d’une installation photovoltaïque en autoconsommation individuelle, soit une hausse de 48 % par rapport au 1er trimestre 2024. Ces chiffres très bons ne révèlent pas encore l’impact de la baisse des aides actée fin mars. Pour que cette dynamique vertueuse perdure, les familles doivent pouvoir tirer parti de leurs installations photovoltaïques. Elles vont maximiser leur autoconsommation solaire grâce à différentes solutions comme le pilotage ou le stockage d’électricité. Or, on estime que seules 2 % des installations solaires individuelles sont d’ores et déjà équipées d’un système de stockage.

Couvrir jusqu’à 75% des besoins en électricité de manière totalement autonome

Effy met son expertise au profit de ce nouveau challenge et propose désormais une solution solaire intégrant des batteries de stockage. Une approche pragmatique en réponse à la baisse des aides et à la volatilité des prix de l’électricité du réseau, qui permet à une famille de stocker l’énergie produite par les panneaux en journée pour la consommer en soirée. Une solution qui permet de couvrir jusqu’à 75% des besoins en électricité de manière totalement autonome. Le groupe a choisi de recourir à des batteries conçues par la startup Zendure. Il proposera des systèmes ‘modulaires’ permettant d’ajuster la taille des batteries en fonction de la puissance installée des panneaux et des besoins de stockage. Il sera ainsi possible d’ajouter des modules supplémentaires selon l’évolution des besoins de la famille ou l’évolution des offres des fournisseurs d’énergie. Pour une maison classique, la consommation moyenne se situe entre 1 et 2 kW en continu durant une soirée (sans compter le chauffage électrique). Une batterie de 2kWh permet de couvrir les besoins en électricité d’une soirée « normale » de 4h à partir du coucher du soleil. Si toute la maison est alimentée, la batterie de 2 kWh tiendra entre 1 et 2 heures.