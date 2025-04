La panne d’Ã©lectricitÃ© en Espagne montre que les Â« rÃ©seaux insulaires Â» sont plus vulnÃ©rables, selon un analyste

La panne d’électricité à l’échelle nationale de lundi en Espagne a démontré la vulnérabilité des réseaux dits « insulaires » et péninsulaires, malgré les améliorations internationales en matière de redondance et de capacités de prévision ces dernières années, a déclaré Jean-Paul Harreman, directeur de Montel Analytics.

Plus tôt lundi, l’Espagne et certaines parties du Portugal et de la France ont connu une panne de courant majeure, provoquant des perturbations généralisées dans les trois pays. Les GRT concernés n’ont pas encore révélé ce qu’ils pensent être la cause de la panne, le GRT espagnol Red Electrica affirmant que le rétablissement de la pleine puissance pourrait prendre « 6 à 10 heures » en Espagne. Jean-Paul Harreman a déclaré que si la panne était un « événement sans précédent sur les marchés de l’énergie modernes », la panne d’électricité qui s’est produite en Espagne et au Portugal n’est « pas particulièrement surprenante », car « les pays qui sont à la limite du réseau européen synchrone et plus isolés de celui-ci ont tendance à voir plus facilement les écarts de fréquence du réseau ». « Dans les systèmes insulaires comme la Grande-Bretagne et l’Irlande, ou les systèmes péninsulaires comme l’Italie et l’Espagne, l’interconnectivité synchrone AC avec d’autres pays est beaucoup plus faible, ce qui conduit à un réseau plus vulnérable, car la flexibilité et la résilience doivent principalement venir de l’intérieur », a-t-il déclaré.

Comparaison internationale

En revanche, un pays comme l’Allemagne est « entouré de nombreux autres pays et connecté par des connexions AC, dans lesquelles fonctionnent des actifs qui assurent la résilience à la fréquence du réseau », qui doit être maintenue à 50 Hz à tout moment pour éviter les pannes de courant. ”Chaque fois qu’il y a un écart dû à une panne de centrale électrique… Il y a suffisamment de capacité flexible pour « attraper » la fréquence avant qu’elle ne devienne « hors limites » », a-t-il déclaré. « Cela permet de gagner du temps pour trouver d’autres capacités de production afin de combler les lacunes ou de prendre d’autres mesures. » Il a noté qu’une panne d’électricité de cette ampleur n’avait pas été vue depuis la grande panne d’électricité italienne de 2003, ni la panne turque de 2015.

Génération synchrone

La production d’énergie synchrone est le processus par lequel les générateurs produisent de l’électricité à une vitesse constante afin que leur fréquence de sortie reste synchronisée avec la fréquence du réseau. Celle-ci est normalement fournie par les centrales électriques conventionnelles, notamment le nucléaire, le gaz et le charbon. L’inertie fournie par ces types de centrales électriques aide le réseau à surmonter les perturbations, y compris à la fréquence. Les sources d’énergie modernes comme l’éolien et le solaire ne sont pas synchrones.

Des marchés complexes

Les marchés de l’énergie restent un sujet complexe car ils sont affectés par la physique sous-jacente de l’énergie en courant alternatif, a conclu Jean-Paul Harreman, où grâce à la coopération européenne, la transition énergétique a « fait de grands pas en avant », mais aussi où « certaines parties du réseau ne bénéficient pas pleinement de l’échelle du marché européen et qu’il n’est pas facile d’ajouter plus d’interconnexion en courant alternatif dans des régions comme l’Espagne et le Portugal. mais aussi la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Italie et le Danemark”.

« Variations extrêmes »

L’opérateur de réseau portugais REN a déclaré que des « variations extrêmes » de la température en Espagne étaient à l’origine de la panne de courant, bien que le GRT espagnol Red Electrica n’ait jusqu’à présent donné aucune raison pour la panne. « Il sera intéressant de lire sur le phénomène atmosphérique qui a été observé aujourd’hui et la probabilité que cela se reproduise à l’avenir », a déclaré Jean-Paul Harreman, se référant à la théorie selon laquelle les variations extrêmes de température étaient responsables. Phil Hewitt, directeur de Montel Analytics, a également ajouté : « Les perturbations du réseau peuvent être surmontées dans une certaine mesure en temps normal, mais à cette occasion, il y avait beaucoup de production non synchrone sur le réseau, ce qui l’a rendu plus vulnérable. « Les opérateurs de réseau doivent investir dans des technologies d’inertie telles que les condenseurs synchrones pour soutenir la recherche d’énergies renouvelables. L’investissement dans des réserves d’équilibrage à action rapide, telles que les batteries, offre également une résilience supplémentaire, comme nous l’avons vu sur des marchés comme la Grande-Bretagne et l’Irlande.”