Pour la 4Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive, Amazon sâ€™inscrit comme le plus grand acheteur privÃ© dâ€™EnR au monde

Amazon livre de plus en plus vert. Le groupe compte désormais plus de 500 projets éoliens et solaires dans le monde, dont 184 en région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).

Amazon vient d’investir dans plus de 100 nouveaux projets d’énergie solaire et éolienne en 2023, devenant ainsi le plus grand acheteur privé d’énergie renouvelable au monde pour la quatrième année consécutive.

Des parcs solaires en Grèce et en pologne

En Europe, 39 nouveaux projets d’énergie renouvelable ont été lancés en 2023, ce qui porte à un total de 184 le nombre de projets éoliens et solaires dans 13 pays d’Europe. Les projets incluent 15 installations photovoltaïques de toit sur des bâtiments Amazon, ainsi que 24 parcs éoliens et solaires. Parmi eux se trouve le premier parc solaire d’Amazon en Grèce, suivant l’exemple du premier parc solaire de l’entreprise en Pologne en 2022. « Les investissements d’Amazon dans des projets solaires et éoliens contribuent à alimenter nos opérations tout en fournissant de nouvelles sources d’énergie propre au réseau, en stimulant la croissance économique et en soutenant les emplois dans les territoires où nos clients vivent et travaillent. Plus de 90% de nos activités ont été alimentées par des énergies renouvelables l’année dernière et nous poursuivons nos efforts pour nous rapprocher de notre objectif d’alimenter 100% de nos activités en énergies renouvelables d’ici 2025 » déclare Adam Selipsky, PDG d’AWS.

« Déploiement de nouveaux projets solaires et éoliens à un rythme rapide »

« Les investissements d’Amazon dans les énergies renouvelables et le déploiement de nouveaux projets solaires et éoliens à un rythme rapide consolident sa position de leader mondial dans ce domaine. Malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement, les obstacles liés aux infrastructures et la hausse des prix au cours de l’année écoulée, les engagements continus d’Amazon en matière d’énergies renouvelables démontrent comment une entreprise peut contribuer à accélérer la transition de la société vers un avenir énergétique plus propre », commente Kyle Harrison, responsable de la recherche sur le développement durable chez Bloomberg New Energy Finance.

Objectif de l’entreprise : atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2040

À ce jour, Amazon a étendu son portefeuille d’énergies renouvelables dans 27 pays et plus de 20 États américains, avec de nouveaux projets dans l’Arkansas, la Géorgie, le Maryland, le Michigan, le Mississippi, le Missouri, l’Ohio, l’Oklahoma et la Virginie depuis le début de l’année, ainsi qu’au Canada, en Grèce et en Corée du Sud. Ces initiatives constituent une étape essentielle pour concrétiser l’objectif de l’entreprise à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2040, avec 10 ans d’avance sur l’objectif de l’Accord de Paris. Cet engagement constitue l’objectif central de The Climat Pledge, cofondé par Amazon en 2019.

sustainability.aboutamazon.com/2022-sustainability-executive-summary-french.pdf