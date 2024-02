CrÃ©dit Agricole signe un CPPA de 20 ans avec JP Energie Environnement avec Ã  la clÃ© la crÃ©ation de deux parcs solaires

Le groupe Crédit Agricole signe un premier contrat à long terme d’approvisionnement en électricité issue des énergies renouvelables (Corporate Power Purchase Agreement – CPPA) auprès de JP Energie Environnement (JPee), permettant ainsi la création de deux fermes photovoltaïques dans les territoires. Une illustration concrète de la stratégie climat du Crédit Agricole pour accélérer le développement des EnR.

Dans le cadre de son Projet Sociétal et plus particulièrement de son engagement de contribuer à la création de nouveaux actifs de production d’énergie renouvelable en France, Crédit Agricole vient de signer un engagement de 20 ans auprès de la société JPee. La contractualisation sur le long terme permet au producteur indépendant d’énergies renouvelables JPee de s’assurer du financement et de sa capacité d’exploitation de nouvelles installations. Le projet vise à la création de deux fermes photovoltaïques – l’une en Indre et Loire (37) et l’autre dans la Nièvre (58) – par JPee, afin de fournir une production d’électricité correspondant à 3,5 % de la consommation du groupe Crédit Agricole.

Production prévisionnelle de ces deux fermes solaires : 18,3 GWh/an

Concrètement, JPee exploitera des terrains en friche pour réaliser la construction des fermes, produira l’électricité, et l’agrégateur Selfee – dont Crédit Agricole Transitions & Energies est actionnaire de référence – gèrera l’injection de cette électricité dans le réseau de transport et son intégration dans le mix énergétique consommé par Crédit Agricole. La livraison opérationnelle des deux fermes est prévue pour avril 2025. La production prévisionnelle de ces deux fermes est de 18,3 GWh/an. Plusieurs autres projets d’achats d’électricité « solaire » sont en cours d’étude par le groupe Crédit Agricole. En achetant directement cette énergie renouvelable au producteur, qui augmente ainsi sa capacité de production, le groupe Crédit Agricole participe au développement du photovoltaïque en France. Cette opération permet en outre la diversification de son sourcing énergétique ainsi que la réduction de ses coûts d’achats d’électricité.