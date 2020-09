Pour fÃªter ses 4 ans, ekWateur lance le Climate Comedy Club : il vaut mieux en rireâ€¦

ekWateur, fournisseur d’énergies vertes indépendant et collaboratif en France, dévoile sa nouvelle campagne de communication à l’occasion du quatrième anniversaire de la marque : intitulée « Climate Comedy Club », elle reprend, sous forme humoristique, le sujet du climato scepticisme. Une campagne coup de poing et engagée !

Pour cette nouvelle communication, ekWateur a choisi deux créatifs freelances : Gregory Tormo, Concepteur-Rédacteur et Stéphane Sitter, Directeur Artistique. Pour cette campagne percutante, les deux artistes véhiculent un message sans équivoque : les climato-sceptiques contribuent, par leur déni absurde, à la promotion des énergies renouvelables avec ekWateur. La campagne s’appuie sur deux dispositifs : une vidéo de notoriété montrant une succession d’extraits vidéo de personnalités ouvertement climato-sceptiques avec comme claim final : « Ne gâchons pas notre énergie à essayer de les convaincre, utilisons-la pour changer le monde ». Ainsi qu’une plateforme digitale « entertainment »: le Climate Comedy Club, permettant à tout un chacun.e de partager ses meilleures vidéos, prises de parole… de climato-septiques. Hébergée sur le site d’ekWateur, cette plateforme se veut, à l’instar du modèle de l’entreprise : collaborative.

Un déploiement 100% digital

« Pour cette nouvelle campagne de communication, nous avons voulu transformer nos pires détracteurs en nos meilleurs vendeurs. Porté par des personnalités emblématiques, le discours climato-sceptique continue malheureusement d’avoir accès à une audience large et à bénéficier de beaucoup de temps d’antenne. Pourtant, celui-ci passe de plus en plus mal auprès du public. Les climato-sceptiques sont l’incarnation du monde d’avant et d’un modèle destructeur contre lequel nous nous battons depuis maintenant 4 ans. A travers cette campagne, nous affirmons une nouvelle fois notre positionnement et notre ADN en utilisant l’humour pour faire passer notre vision : le réchauffement climatique, il y a ceux qui en parlent et ceux qui agissent » affirme Julien Tchernia, Président et Co-Fondateur d’ekWateur. ekWateur a choisi de promouvoir cette nouvelle campagne de communication exclusivement en digital par de l’achat publicitaire pour promouvoir la vidéo et via des bannières qui participeront à la visibilité de la campagne. En deux mots une nouvelle campagne de communication audacieuse qui devrait contribuer à alimenter le discours des climato-sceptiques !

ekwateur.fr/climate-comedy-club-2020/