Corfu Solaire lÃ¨ve 18 Mâ‚¬

Entreprise du groupe Terre et Lac dédiée au développement, à la construction, à l’exploitation d’infrastructures solaires photovoltaïques au sol, en ombrières et en toitures, la société Corfu Solaire s’est associée à MIROVA (groupe BPCE) en ouvrant une partie du capital de sa filiale CORSAIRE. Cette première levée de fonds* d’un montant de 18M€ va permettre de financer la réalisation de 12 projets d’énergie solaire cumulant une puissance totale de 129 MWc.

S’inscrivant dans la stratégie d’accélération de croissance engagée par Terre et Lac, cette opération de levée de fonds conforte le choix de ce groupe indépendant de se positionner, avec Corfu Solaire, sur le marché à très fort potentiel des infrastructures solaires photovoltaïques au sol. Corfu Solaire a lancé sa levée de fonds début 2020 à un rythme soutenu, malgré le contexte sanitaire. Les nombreuses offres de financement qui lui ont été soumises témoignent du fort attrait de la filière photovoltaïque pour les investisseurs. Corfu Solaire a finalement retenu l’offre de MIROVA, société de gestion du groupe BPCE.

Un ancrage territorial durable

CORSAIRE, société détenue à 40 % par MIROVA au travers de son fonds Mirova Eurofideme 4 (MEF 4), fonds dédié au financement des infrastructures de transition énergétique, et à 60 % par Corfu Solaire a été créée pour financer le développement et la construction des 12 projets d’ores et déjà sécurisés par Corfu Solaire. La construction des projets, qui sont à différents stades de développement, commencera dès 2021 et se poursuivra jusqu’en 2023. « Nous partageons avec Mirova, et de façon plus générale avec le Groupe BPCE, une conviction forte : c’est par un ancrage territorial durable, associant les parties prenantes locales et s’appuyant sur un partage équitable de la valeur que la transition énergétique se concrétisera. Les 12 projets de CORSAIRE s’inscrivent dans cette logique et nous sommes fiers de proposer à nos interlocuteurs ce partenariat avec un acteur de premier plan dont l’engagement aux côtés des territoires n’est plus à démontrer » souligne Sébastien Fenet, Directeur Général Délégué de Corfu Solaire. « Travaillant de longue date avec le groupe Terre et Lac, nous sommes ravis de poursuivre et approfondir notre partenariat avec la création de cette filiale commune CORSAIRE. L’équipe de Corfu Solaire a su démontrer sa capacité à développer des projets photovoltaïques cohérents sur le plan de l’aménagement du territoire, remportant l’adhésion des élus locaux et de la population, et innovants en termes de technologie et de structuration financière. Le financement par MEF4 du développement et de la construction des 12 projets de CORSAIRE s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’accompagnement de la Transition Energétique française » déclare Raphaël Lance, Directeur des fonds de Transition Energétique de Mirova.

Environ 200 MWc de projets

Cette levée de fonds vient accélérer le développement de Corfu Solaire. L’entreprise a mis notamment en service, en partie pendant le confinement, en partenariat avec la Métropole de Lyon et le fonds régional OSER, 5 projets de solarisation sur des toitures et ombrières de parkings d’industriels de la Vallée de la Chimie. Ce projet, initié par la Métropole de Lyon à travers l’Appel des 30, a été conçu pour créer une véritable usine énergétique équivalant à une puissance totale à terme de 5,9 MWc. Il ne s’agit que d’une première étape dans la croissance de Corfu Solaire qui est d’ores et déjà en train de contractualiser la réalisation future de projets correspondant à environ 200 MWc. Cette opération s’inscrit plus largement dans la stratégie de croissance engagée à l’échelle du groupe Terre et Lac, qui a mené avec succès plusieurs levées de fonds au cours des derniers mois. Cette entreprise indépendante, créée à Lyon en 2009, a réalisé un CA global 2019 de 11 M€, et a multiplié par 4 sa taille en 3 ans.

*Corfu Solaire était accompagné sur l’opération par Finergreen et Méridian Avocats. MIROVA était accompagné sur l’opération par Gide Loyrette Nouel.