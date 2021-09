Pour Eaton, lâ€™adoption gÃ©nÃ©ralisÃ©e des VE repose sur le smart charging et la flexibilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique de demain

Le passage aux véhicules électriques gagne en importance. Rien que cet été (de juin à août 2021), sur le sol français, 72 926 voitures électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées. Mais, il est évident qu’il ne peut y avoir d’adoption massive des véhicules électriques sans que les infrastructures nécessaires à leur utilisation fleurissent dans tous les bâtiments que nous fréquentons quotidiennement. Et le groupe Eaton d’apporter des solutions…

Du point de vue du réseau électrique, sans mesure adéquate pour gérer la croissance du parc automobile électrique, le risque est grand de faire face à des phénomènes de congestion au niveau des grands parkings, des lieux de résidence et de travail ou dans les centres-villes. C’est le cas en Norvège, où l’adoption croissante des VE crée une tension sur le réseau et devient, par conséquent, une contrainte dans certaines régions où la capacité est insuffisante.

L’utilisation des énergies renouvelables avec le Smart Charging…

Pour éviter cela, il est urgent de promouvoir le smart charging, qui permet de synchroniser la recharge du véhicule sur les moments de plus grande disponibilité des énergies renouvelables et d’ainsi mieux gérer les pics de consommation du réseau. Mais, au-delà des bornes de recharge, la question de la gestion de l’énergie doit être abordée, faute de quoi elle pourrait constituer un obstacle important à l’adoption généralisée des VE. A l’avenir, serions-nous tous « consommacteurs » du réseau électrique ? Pour permettre de faciliter l’utilisation des nouvelles technologies, les énergies renouvelables et notamment les véhicules électriques, un nouvel écosystème énergétique émerge et remplace le modèle traditionnel de fourniture d’énergie électrique en place. Et dans celui-ci, les bâtiments jouent un rôle important : celui de hubs énergétiques.

Créer un cadre réglementaire clair et un marché transparent et stable

L’approche « Buildings as a Grid » d’Eaton constitue une des offres les plus complètes et les plus intégrées pour la transition énergétique à destination des propriétaires de bâtiments. Elle repose sur trois systèmes : la recharge des VE, la gestion de l’énergie et la distribution électrique. Ensemble, ces systèmes permettent aux propriétaires de surveiller et d’optimiser la performance énergétique de leur bâtiment et de contrôler en toute sécurité leurs actifs énergétiques. « Le nouvel écosystème énergétique émergent comprend un réseau complexe de consommateurs et d’entreprises capables de produire et de stocker leur propre énergie localement, d’utiliser ce qui est nécessaire et, dans de nombreux cas, de revendre l’excédent d’énergie au réseau – fournissant ainsi les services d’équilibrage essentiels requis pour soutenir les systèmes fortement renouvelables. Pour y parvenir, les gouvernements et les régulateurs doivent donc créer un cadre réglementaire clair et un marché transparent et stable pour soutenir le développement de la flexibilité sur le réseau électrique » déclare Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de Transition énergétique et de stockage d’énergie pour Eaton en France.