Pour CS Wismar, l’industrie europÃ©enne est prÃªte Ã  relever le dÃ©fi du dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que

Par David Vauchel, Directeur de Cs Wismar France qui revient sur les dernières annonces et mesures de Barbara Pompili, Ministre de la Transition Ecologique

“Avec la Loi Climat Résilience, le guichet ouvert, et les modules bas carbone, et les récentes déclarations de la Ministre de la Transition Ecologique, les contours d’une transition énergétique accélérée se dessinent. Plus de 12 gigawatts sont d’ores et déjà raccordés et le gouvernement a pour objectif de multiplier par 3 les installations photovoltaïques d’ici 2028 et par 7 à horizon 2050. A travers ces textes et annonces, toute la profession est mise en lumière. La partie administrative allégée et simplifiée va permettre un développement plus rapide des projets et un attrait supplémentaire pour le secteur.

Nous attendions avec impatience des mesures comme celles-ci, facilitant les projets et élargissant le champ d’actions des acteurs du photovoltaïque. Le système de “guichet ouvert de 100kWc à 500kWc” vient faciliter la concrétisation des projets tout en imposant des spécificités techniques particulières qui encouragent notamment la réduction de l’empreinte carbone des modules avec la nécessiter de présenter un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc. Cette loi encourage l’industrie européenne à aller vers la transition énergétique, à faire appel à des produits locaux pour une énergie verte. Le challenge est ambitieux mais, dans le secteur, nous y croyons !

Beaucoup, et notamment Madame la Ministre, pensent que l’industrie européenne n’existe plus… mais c’est faux ! Il est important de rappeler que la filière européenne des fabricants de modules n’est pas une chimère : même si elle est souvent éclipsée par l’offre asiatique à bas coût omniprésente, elle existe et elle est prête à relever le défi et faire rayonner l’excellence de nos savoir-faire. Depuis sa création CS Wismar défend un modèle européen, avec une production locale, des équipes au plus près du marché, des modules fiables et durables pour ses clients. Nous accueillons les annonces de la Ministre avec beaucoup d’enthousiasme, elles vont dans le sens du développement des projets photovoltaïques !

Le marché français est exigeant, il impose des cahiers des charges spécifiques pour lesquels nous avons à cœur de proposer des solutions adaptées. Nous travaillons de ce fait au déploiement de nouvelles lignes de production pour faire face à ces enjeux et au développement de modules avec un niveau carbone de plus en plus bas. D’autres industriels ont, comme nous, emboîté le pas et la capacité de production en Europe ne cesse d’augmenter. Plus largement, l’ensemble de nos produits sont fabriqués dans notre usine allemande et nous faisons notre possible pour nous fournir en composants auprès d’acteurs locaux.

Les annonces du Gouvernement pour l’essor des ENR et du photovoltaïque vont inciter, nous l’espérons, l’industrie à relocaliser et relancer des productions localement, nous permettant ainsi de nous approvisionner un peu plus encore en composants européens. Par ailleurs, nous sommes habitués depuis plusieurs années déjà à assurer la livraison de nos modules bas carbone, fabriqués en Allemagne, pour des projets de différentes tailles. Aujourd’hui la fiabilité et la plus-value de cette gamme est valorisée et encouragée par le Gouvernement et nous en sommes ravis, c’est le signe que notre philosophie va dans le bon sens !

Choisir des producteurs de modules européens c’est s’assurer d’un produit fiable, de la satisfaction de ses clients, de hauts niveaux de garantie, d’un service après vente local et de proximité pour construire les projets de demain. Valoriser les entreprises européennes, c’est aussi favoriser l’emploi local ! Energaia et Bepositive arrive à grand pas, ce sera l’occasion pour la profession de se rencontrer, se retrouver entre acteurs pour échanger ensemble sur le sujet.”