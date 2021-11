Le plus grand projet d’autoconsommation collective de France inaugurée dans les Bouches-du-Rhône

Inaugurée le 10 novembre dernier, la première centrale du projet SerenyCalas permet d’alimenter en énergie verte et locale la plus importante communauté d’autoconsommation collective en France. Une première !

En présence de Renaud Muselier, Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Amapola Ventron, Maire de Cabriès, et Donald François, Président fondateur de SerenySun Energies, le projet SerenyCalas a été inauguré le 10 novembre dernier. Un événement qui a réuni de nombreux acteurs engagés dans la transition écologique puisqu’il s’agit du lancement officiel de la plus grande opération d’autoconsommation collective en France !

Un groupe scolaire qui produit sa propre énergie et partage le surplus avec les habitants du quartier

Installée sur les toits du groupe scolaire du Petit Lac, la première centrale photovoltaïque du projet SerenyCalas permet aux écoles maternelle et élémentaire de consommer une énergie verte produite localement. Avec 1200 m² de surface de panneaux photovoltaïques (de conception européenne : France et Italie), cette centrale produira 282 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 70 foyers. Cette centrale est le premier site d’une vaste opération d’autoconsommation collective développée par SerenySun Energies, en partenariat avec la commune de Cabriès, avec le soutien de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et de l’association Energie Partagée. Dès lors que l’ensemble du projet sera mis en œuvre, et les quatre sites de production en service, SerenyCalas formera la plus importante communauté d’énergie renouvelable en France.

Une communauté d’énergie, et une complémentarité d’usages

Grâce à l’autoconsommation collective, cette opération, mise en œuvre avec le concours d’ENEDIS, alimente en énergie décarbonée, non seulement le groupe scolaire du Petit Lac, mais très bientôt également d’autres consommateurs à proximité. Elle peut en effet bénéficier à tous les riverains qui le souhaitent dans une zone de deux kilomètres de diamètre, telle que la réglementation le permet. “ Avec plus d’une centaine de foyers et points de raccordement prévus, la communauté d’énergie renouvelable de SerenyCalas profitera de la complémentarité d’usages caractéristique de l’autoconsommation collective. Ainsi, en raccordant à la fois des lieux publics, des particuliers et des entreprises, l’énergie verte que nous produisons localement est consommée localement, en temps réel et en fonction des besoins de chacun. Cette diversité des profils de consommation des participants est un point fort de notre communauté d’énergie renouvelable. Quand l’école est inoccupée, l’électricité peut être consommée par les particuliers et les professionnels, ce sera le cas le mercredi, le weekend et pendant les vacances scolaires. ” témoigne Donald François, fondateur de SerenySun Energies.

La transition énergétique, c’est pour tous !

Le projet SerenyCalas est le premier projet porté par SerenySun Energies, dont la raison d’être est d’accélérer les circuits courts de l’énergie et démocratiser l’accès à l’énergie verte. Pour Donald François, permettre à tous d’avoir accès à cette énergie verte, c’est répondre à des enjeux à la fois environnementaux, économiques et sociaux. “ L’autoconsommation collective avec SerenyCalas permet à des personnes n’ayant pas les moyens d’investir sur du photovoltaïque ou locataires de bénéficier de l’énergie verte locale. Ce nouveau modèle énergétique inclusif permet de rendre l’énergie renouvelable locale accessible à tous. ”

La transition énergétique, c’est aussi l’affaire de tous !

Pour permettre aux habitants de participer à la transition énergétique dans leur commune, le projet a été ouvert au financement citoyen. Avec l’aide de l’association Energie Partagée, déjà plus de 85 000 € ont été mobilisés. « Le projet SerenyCalas, c’est une possibilité de s’engager avec ses voisins dans un projet écologique collectif au niveau de sa commune, une initiative participative qui permet à chacun de se sentir utile pour transmettre à nos enfants un monde plus durable. Plusieurs habitants de la commune ont ainsi choisi, non seulement de consommer l’énergie verte de Cabriès, mais aussi de prendre des parts dans la société projet. » Christian Benoît, représentant du collège Citoyens de SerenyCalas.

Encadré

Repères chiffrés

La communauté d’énergie renouvelable SerenyCalas à horizon 2022 :

120 à 140 participants (sites municipaux, professionnels ou foyers)

4 sites de production (deux groupes scolaires, une salle polyvalente privée et des équipements sportifs municipaux)

4 000 m² de panneaux photovoltaïques

1 000 MWh d’énergie solaire produite par an soit 222 tonnes de CO² évitées

1,2 M€ de coût d’investissement