Pour AgnÃ¨s Pannier-Runacher, lâ€™agrivoltaÃ¯sme est plus question de partage de la valeur que dâ€™agrivoltaÃ¯sme

Le 15 novembre dernier lors de la Commission des Affaires Economiques au Sénat, a eu lieu l’audition d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, sur le thème du budget 2024. Outre l’autoconsommation, dont nous déjà parlé, la ministre a évoqué l’agrivoltaïsme. Il fut question des décrets à venir, de rendements agricoles à préserver coûte que coûte mais aussi et surtout de partage de la valeur, ce que la ministre nomme « l’éléphant dans la pièce ». Et d’évoquer des propositions de nature législative à adopter sur le sujet… « Le problème, on a tous compris, l’éléphant dans la pièce c’est qu’entre un bail rural à quelques centaines d’euros l’hectare et un terrain agrivoltaïque à quelques milliers d’euros l’hectare, à un moment ça vous rend créatif sur l’interprétation de la loi » assène-t-elle. Intéressant ! A écouter… www.youtube.com/watch?v=myhAeVvBpgo