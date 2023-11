Iberdrola et Oil’Ive Green, une alliance de raison pour une huile d’olive solaire de qualité

Iberdrola, et Oil’Ive Green, acteur d’une nouvelle filière d’huile d’olive française, ont signé un partenariat exclusif pour développer des solutions agrivoltaïques en synergie avec la culture de l’olivier. Des exploitations agricoles identifiées seront susceptibles d’accueillir des projets d’agrivoltaïsme en Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Les centrales agrivoltaïques seront spécifiquement adaptées à la culture oléicole conduite en « haie fruitière ». Iberdrola, leader dans le secteur des énergies renouvelables et Oil’Ive Green, acteur d’une nouvelle filière d’huile d’olive française, ont signé un partenariat exclusif pour développer des solutions agrivoltaïques en synergie avec la culture de l’olivier et accompagner la diversification des bassins viticoles en difficulté vers une reconversion oléicole. “ L’ambition de ce partenariat est de construire, en associant la production d’énergie solaire à la culture de l’olivier, une véritable filière française oléicole pour répondre à la forte croissance du marché. Le soutien technique, agronomique face au changement climatique, le gain de productivité et l’économie générée par la centrale agrivoltaïque vont permettre aux exploitants de se développer, de pérenniser leur activité et pour ceux qui souhaitent se diversifier dans la culture de l’olivier, de financer et de faciliter leur reconversion » a déclaré Thierry Vergnaud, directeur du développement de la branche terrestre d’Iberdrola France. Des projets agrivoltaïques pour accompagner le développement de la filière oléicole Iberdrola et Oil’Ive Green vont développer dans le cadre de ce partenariat des solutions agrivoltaïques en synergie avec la culture de l’olivier conduite en « haie fruitière ». La culture de l’olivier conduite en haie fruitière associée à l’agrivoltaïsme favorise les gains agronomiques par une protection physique des arbres face aux aléas climatiques (grêle, gel tardif, brûlures foliaires…). La centrale permettra d’éviter l’assèchement des sols en conservant un taux d’hygrométrie suffisant pour les cultures, sans avoir recours à l’irrigation. Cette association permet d’éviter d’avoir les prélèvements sur les nappes phréatiques. Iberdrola et Oil’Ive Green identifieront auprès des exploitations agricoles des sites susceptibles d’accueillir des projets d’agrivoltaïsme et d’associer la production d’énergie renouvelable et l’activité oléicole dans les régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Des centrales agrivoltaïques spécifiquement adaptées à la culture en « haie fruitière » Les projets agrivoltaïques seront développés sur des surfaces agricoles de plusieurs dizaines d’hectares, permettant un accompagnement économique pour les exploitants et de répondre de manière prioritaire au modèle agricole (conduite en haie fruitière). Les centrales agrivoltaïques seront spécifiquement adaptées à la culture en « haie fruitière » et équipées de “tracker solaire”. Ces panneaux photovoltaïques, montés sur un bras articulé, suivent la progression du soleil pour permettre de positionner les panneaux en fonction des besoins de protection des arbres pendant leurs grandes étapes de cycle de développement, et les aléas climatiques d’importances. Les centrales seront adaptées pour une mécanisation des récoltes (vendangeuses mécanisées). L’ambition d’Oil’Ive Green est de créer une filiale Oléicole Française permettant de répondre à la demande croissante de consommation. L’objectif d’Oil’Ive Green est de mettre en culture 50 000 hectares d’oliviers (huile de consommation et biocarburants) dans la prochaine décennie. Iberdrola à travers ce partenariat souhaite soutenir le monde agricole et la filière en permettant d’apporter son expertise sur les exploitations qui nécessiteront une synergie agrivoltaïque. L’agrivoltaïsme, une opportunité pour les exploitants agricoles en recherche de diversification Le remplacement de la culture de la vigne par la culture de l’olivier dont le marché connaît une forte croissance représente une véritable opportunité pour les exploitations viticoles en difficulté. Dans le cadre de ce partenariat, Iberdrola et Oil’Ive Green étudieront conjointement les différentes possibilités de collaborer au développement de projets agrivoltaïques sur des exploitations viticoles qui souhaitent se diversifier. Les exploitants viticoles pourront s’appuyer sur l’économie de la centrale solaire versée par Iberdrola pour financer leur transition. Des aides techniques et agronomiques seront proposées pour la mise en culture et/ou un revenu additionnel régulier, sur toute la durée d’exploitation de la centrale agrivoltaïque (30 ans). Une exploitation pourra donc réaliser sa transition agronomique en l’espace de quelques années. Le verger rentrera en production dès la 3ème année.