Pour accompagner sa croissance, VALECO prÃ©voit une trentaine de recrutements en 2021

Les emplois dans les EnR ne connaissent pas la crise ! Selon l’Agence Internationale de l’Energie, les énergies renouvelables (EnR) deviendront d’ici à 2025, la première source de production d’électricité dans le monde. A l’heure où la transition écologique est devenue une priorité pour la société, le secteur – qui représente près d’un quart du mix énergétique français (23%) – bénéficie d’un contexte de croissance favorable avec de plus en plus d’opportunités d’emplois à la clé. Et le groupe VALECO de participer activement à cette dynamique !

Selon une étude du Syndicat des énergies renouvelables (SER), plus de 10 000 devraient être créés par an en France dans le secteur des énergies renouvelables. Une dynamique de fond dans laquelle s’inscrit pleinement la société VALECO, l’un des principaux acteurs de l’éolien et du photovoltaïque en France : l’entreprise recrute, chaque année, une trentaine de personnes engagées pour le développement d’une économie respectueuse de l’environnement et de ses ressources.

Le secteur des EnR continue à recruter

Pour accompagner son développement, le groupe qui emploie 232 personnes suite au recrutement de 63 collaborateurs en 2020, année de la crise sanitaire, prévoit le recrutement d’une trentaine de personnes pour des postes accessibles aux jeunes diplômés ou aux profils expérimentés, d’ici à fin 2021. Fonctions support, développement de projets, bureau d’études, exploitation et maintenance… Parmi les profils recherchés : Responsable régional développement, Chefs de projets préconstruction éolien, Chefs de projet offshore, Ingénieurs génie électrique & raccordement offshore, Ingénieurs trading & stockage, Chargés d’exploitation solaire, Coordinateurs QHSE/ICPE, Techniciens de maintenance, Ingénieurs d’études, Ingénieurs écologue, Cartographes/Géomaticiens, Juristes, Contrôleurs de gestion… « Le secteur des énergies renouvelables est en plein essor et continue à recruter malgré la crise sanitaire. Il offre des perspectives de carrières variées, à tous les niveaux de qualification, et notamment aux jeunes générations très sensibles aux enjeux du développement durable », commente François Daumard, Président de VALECO. « Présent sur toute la chaîne de valeur, depuis le développement jusqu’à l’exploitation en passant par la construction, VALECO propose une large diversité de métiers que nombre de nos collaborateurs ont découvert par l’intermédiaire d’un stage et qui a réveillé en eux de vraies passions. Nous avons à cœur de former aujourd’hui les jeunes talents qui porteront demain nos projets partout en France, et particulièrement dans l’Hérault où le taux de chômage est l’un des plus élevés de la Métropole », conclut-il.

Plus qu’un métier, une passion et des valeurs communes

Implication et collectif sont les maîtres-mots qui caractérisent le quotidien des collaborateurs VALECO. Soudées et motivées grâce à un management basé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité de chacun des salariés, les équipes pour la plupart jeunes (d’une moyenne d’âge de 30 ans) agissent ensemble en cohérence avec leurs convictions environnementales. Ainsi, la société, qui ambitionne de décarboner l’ensemble des déplacements liés à son activité d’ici à 2025, a vu la moitié de ses effectifs parcourir plus de 7 505 km à vélo à l’occasion de la semaine de la mobilité douce pour sensibiliser l’opinion aux enjeux du réchauffement climatique. Dynamiques et engagées, les équipes VALECO participent chaque année à différents événements sportifs pour promouvoir l’impact positif de leur métier tels que le Tournoi de Foot Eolien, le Marathon de Montpellier, la Régate des EnR ou encore le Championnat du monde des énergies renouvelables de cyclisme. Et parce qu’on ne protège bien que ce que l’on connaît bien, des campagnes de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité dans le cadre de leurs activités professionnelles leur sont régulièrement proposées en collaboration avec les associations locales, à l’instar de la LPO 81 qui a pu leur faire découvrir dans le Tarn plusieurs espèces patrimoniales (Faucons crécerelles, Milans royaux, Busards, Circaètes Jean-le-blanc ou Vautour fauve).

Des métiers d’avenir en tension

Avec 11,5 millions de personnes travaillant dans ce secteur à travers le monde et 500 000 nouveaux emplois créés en 2019, les EnR représentent un vivier d’emplois en pleine expansion. A l’échelle nationale, elles représenteraient 236 000 emplois équivalent temps plein, directs et indirects, en 2028 selon une étude menée par le SER et le cabinet EY. Avec 500 MW en exploitation (représentant 28 parcs éoliens, 23 centrales photovoltaïques, 1 centrale biomasse) et 2 GW de projets en portefeuille, la croissance de VALECO ouvre de nombreuses perspectives avec la création d’emplois locaux non-délocalisables. Des débouchés encore relativement méconnus et que la société cherche à promouvoir activement à travers des actions de sensibilisation comme notamment des participations à des rencontres étudiants-entreprises (Forum des métiers de Physique de l’Université de Nantes, opération Pitch ton Job aux côtés du Campus des Métiers et des Qualifications « Habitat, Energies renouvelables et Eco-construction », du Comité Local Ecole Entreprise d’Ales et de l’IUT de Nîmes).

