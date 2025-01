Plus de sÃ©curitÃ© grÃ¢ce Ã  la fonction de surveillance et d’alerte prÃ©coce : K2 Buddy dÃ©sormais disponible pour les toits en tuiles

Le K2 Buddy peut désormais être utilisé pour les toits en tuiles. Le système de surveillance protège les modules photovoltaïques contre les dommages causés par des charges de neige élevées. Jusqu’à présent, le système d’alerte précoce a fait ses preuves en fournissant une sécurité importante aux toitures terrasses – maintenant également pour les toitures inclinées avec des couvertures en tuiles.

Les modules photovoltaïques peuvent être efficacement protégés contre la surcharge due à la neige grâce à un suivi précis. Le cœur du K2 Buddy est constitué de capteurs qui sont fixés sous l’un des modules et mesurent en continu la charge de neige. Les données peuvent être consultées numériquement et en temps réel sur l’application K2 Buddy. Avec son interface utilisateur intuitive, elle fournit à la fois à l’installateur et au propriétaire du système des informations claires sur la situation actuelle des modules et envoie une notification push lorsque les valeurs de charge sont trop élevées et qu’une action est nécessaire. Cela évite des inspections de toit inutiles et réduit le travail de déneigement au minimum. Avec quelques composants supplémentaires, le K2 Buddy peut désormais également être utilisé sur des pentes de toit de 15° à 45°, avec un entraxe entre chevrons compris entre 0,55 et 1,20 mètres. Il peut être installé avec les crochets de toit K2 SingleHook 3S et le K2 SingleRail 36 en simple couche de rails. « Avec l’extension du K2 Buddy aux toits en tuiles, nous offrons à nos clients plus de flexibilité et de sécurité lors de l’installation de systèmes PV. Notre objectif est de maximiser la longévité et l’efficacité des systèmes tout en minimisant les coûts de maintenance, » explique Katharina David, Co-PDG de K2 Systems.

Encadré

Points forts : Échange de données transparent avec K2 Base et garantie prolongée

Un avantage pour les utilisateurs est la planification directe du K2 Buddy dans K2 Base. Les données peuvent également être échangées automatiquement entre l’application K2 Buddy et le logiciel de planification K2 Base, rendant les transferts manuels inutiles. Le propriétaire du système peut bénéficier également d’avantages : la surveillance accrue permet d’étendre la garantie du système de montage de 12 à 20 ans, si le K2 Buddy est correctement installé.

youtu.be/pw8u_mRkgZc