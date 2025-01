(1) MacKenzie, Solaire mondial/ Lâ€™industrie solaire devra sâ€™adapter Ã  un nouveau paradigme politique plus incertain

De nombreux pays ont organisé des élections en 2024, et certaines des nouvelles administrations arrivées au pouvoir apportent une vision plus conservatrice à la table de l’agenda climatique. L’incertitude autour de la politique des énergies renouvelables et de l’avenir des incitations crée une certaine ambiguïté susceptible de dissuader ou d’arrêter le développement de projets solaires dans de nombreuses régions.

L’administration du président élu Trump suscite l’incertitude autour des tarifs douaniers et des crédits d’impôt aux États-Unis, ce qui a un impact sur la faisabilité et la rentabilité des futurs projets solaires. Au Mexique, le gouvernement introduira des réformes du secteur de l’électricité qui limiteront la participation privée à la production d’énergie, compliquant ainsi la situation pour les investissements solaires privés au sein du paysage énergétique. Le gouvernement argentin va retirer à l’opérateur du marché de l’électricité la capacité de signer des contrats de fourniture d’électricité, ce qui ajoute à la complexité du processus d’obtention d’accords dans le cadre de nouveaux programmes. En Chine, le plus grand marché solaire dans le monde, l’industrie attend de nouveaux signaux politiques ; l’incertitude demeure quant aux effets du 14e Plan quinquennal (2021-2025), augmentant les réductions et le risque de revenus plus élevé, marquant une transition d’une croissance rapide à une stabilisation dans le pays.

Sur de nombreux marchés matures, la diminution des incitations financières telles que les remises en capital et les tarifs de rachat (FIT) – proposés ou mis en œuvre – posent un défi important au solaire. Le photovoltaïque en Allemagne crée des obstacles financiers pour les promoteurs. Les Pays-Bas et l’Italie connaîtront des changements politiques similaires, impactant la croissance du secteur solaire distribué. Au Chili, une proposition visant à subventionner les factures d’électricité en réduisant le tarif d’achat appliqué aux petits projets distribués limiteront le potentiel de revenus, affectant la confiance des investisseurs.

Les programmes et les enchères compétitives en Afrique du Sud susciteront l’hésitation des investisseurs, en particulier dans la production du secteur décentralisée. Cette incertitude aura un impact sur le développement de projets solaires à petite et à grande échelle. Les politiques protectionnistes et les obligations de contenu local entraînent des coûts et des défis supplémentaires, en particulier sur les marchés dénués d’une base de fabrication solaire mature. Par exemple, les développeurs et les fabricants en Inde sont confrontés à des coûts plus élevés des modules nationaux et des composants en amont, et les politiques affectent les délais du projet et la faisabilité économique, entravant la croissance observée en 2024. Ces politiques affectent les délais des projets et la faisabilité économique, entravant la croissance observée en 2024.

L’Australie est confrontée à des problèmes similaires dans lesquels les politiques protectionnistes ont un impact sur la compétitivité des composants solaires nationaux. Aux États-Unis, l’augmentation des droits de douane sur les produits en polysilicium et la proposition d’un tarif universel sur les produits importés pourraient avoir un impact considérable sur les acheteurs d’équipements et les développeurs de projets, car la production nationale ne répondra pas à la demande de 2025.