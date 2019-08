Plus de 72% de l’électricité de l’Allemagne alimentée par des énergies renouvelables non hydrauliques d’ici 2030

La part des énergies renouvelables en Allemagne a atteint 53,4% de la combinaison de capacités du pays en 2018 et devrait atteindre 72,7% d’ici 2030, les énergies renouvelables non hydroélectriques devant répondre à la demande énergétique future du pays, une fois le nucléaire et le charbon éliminés.

Le dernier rapport de GlobalData, «Perspectives du marché de l’énergie en Allemagne jusqu’en 2030, actualisation 2019 – Tendances du marché, réglementations et paysage concurrentiel», révèle qu’en 2018, les sources d’énergie renouvelables dominaient le mix énergétique allemand, suivis des énergies thermique, hydraulique et nucléaire, avec respectivement 53,4%, 36,9%. %, 5,2% et 4,4%. L’énergie éolienne a représenté 51,4% du total des énergies renouvelables non hydroélectriques, contre 39,4% pour l’énergie solaire photovoltaïque.

Piyali Das, analyste de l’industrie énergétique chez GlobalData, a commenté: «Les centrales au charbon et nucléaires vont bientôt être retirées du réseau en Allemagne – l’énergie nucléaire d’ici 2022 et le charbon d’ici 2038. Le pays déploie une combinaison d’énergies renouvelables mai aussi des centrales électriques au gaz, des installations de stockage, des charges flexibles et s’appuie sur l’approvisionnement des réseaux internationaux pour maintenir la sécurité de l’approvisionnement. ”

L’Allemagne continuera également de participer aux enchères d’énergies renouvelables pour satisfaire sa demande en énergie, y compris d’enchères renouvelables, transfrontalières et hybrides. Le ministère a annoncé que, pour 2019-2021, il prévoyait de mettre aux enchères huit gigawatt (GW) de capacités éoliennes et solaires. Au cours du premier semestre de 2019, le pays a organisé sept enchères (éoliennes, solaires et de la biomasse) attribuant une capacité combinée de 2,3 GW.

Piyali Das conclut: «L’abondance des énergies renouvelables affectera la volatilité des prix de l’électricité sur le marché de gros. Cependant, les investisseurs trouveront des opportunités dans le secteur allemand des énergies renouvelables avec la modernisation du réseau intelligent et l’introduction de véhicules électriques. Le développement technologique pour la surveillance à distance du réseau, l’augmentation des capacités de stockage et la production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) constitueront les principaux domaines d’investissement. ”