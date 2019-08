9Ã¨me Ã©dition des Rencontres nationales Energie & Territoires ruraux dans la NiÃ¨vre fin septembre

Les Territoires à énergie positive (Tepos) se donnent rendez-vous à Clamecy (Nièvre) du 25 au 27 septembre 2019. Aux avant-postes de la transition énergétique, ces collectivités rurales visent un objectif 100 % énergies renouvelables. Leurs efforts montrent la voie à suivre pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et sortir des combustibles fossiles.

La Communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne – rassemblant 30 communes – organise cette neuvième édition des Rencontres nationales Energie & Territoires ruraux.

Plus de 500 participants (élus locaux, techniciens de collectivités, professionnels du secteur de l’énergie, chefs d’entreprises, acteurs du monde agricole, services de l’Etat…) sont attendus pour débattre et témoigner de leurs progrès pour engager la transition localement dans l’intérêt général.

Pour la première journée, le mercredi 25 septembre, les conférences plénières d’ouverture se dérouleront en présence de territoires engagés dans la transition énergétique en France et en Europe, et d’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire sur les thèmes : la gouvernance multi-niveaux au cœur de la fabrique des transitions & la région, échelle pivot pour la transition énergétique. Les deux jours suivants seront consacrés à des ateliers d’informations et d’échanges, ou de co-construction, à un voyage d’étude ainsi qu’à la conférence plénière de clôture sur les thèmes : Développement, coopération et transitions & Sobriété, moteur de la résilience.

Encadré

Le réseau TEPOS en bref

Le réseau des Territoires à énergie positive a été créé par le CLER – Réseau pour la transition énergétique en 2011. Aujourd’hui, plus de 110 structures dont 60 territoires pionniers, majoritairement ruraux, y participent. Ensemble, ils font émerger des solutions concrètes pour la production d’énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie, la rénovation performante, la précarité énergétique, la mobilité durable… mais aussi des innovations méthodologiques et des coopérations nouvelles avec les acteurs économiques, associatifs et citoyens.

