PlÃ¼m nergie devient fournisseur d'Ã©lectricitÃ© de la Ville de Paris

Le fournisseur d’électricité éclairé et éclairant Plüm Énergie, cofondé par Vincent Maillard en 2015, et qui dessert déjà 25 000 compteurs sur l’ensemble du territoire, annonce ce jour avoir remporté son premier appel d’offres public. Et pas des moindres ! En effet, depuis le 1er janvier dernier, Plüm fournit en électricité verte près de 5 000 bâtiments et équipements publics de la capitale. Une étape de croissance majeure permise par ce nouveau marché avec la collectivité, dont le plan climat air énergie affiche des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie, de réduction des gaz à effet de serre et d’utilisation des énergies renouvelables.

Plüm Énergie : après les foyers, les collectivités !

Il y a un peu plus de 2 ans, Plüm Énergie investissait le marché encore trop figé de l’électricité avec une promesse : offrir plus de transparence et de pédagogie aux consommateurs de sorte à leur permettre des économies d’énergie qui soient enfin réelles et durables. Par une expérience améliorée du suivi, des conseils personnalisés, mais également une dynamique incitative via un système de cagnotte, la startup propose une offre parfaitement innovante dans ce secteur.

Cette année, Plüm Énergie va plus loin en s’adressant pour la première fois aux collectivités, directement concernées par un meilleur contrôle de leurs dépenses énergétiques et financières. Pari réussi puisque la Mairie de Paris a retenu son offre, qui présentait la meilleure réponse à sa demande de fourniture d’électricité verte, de modalités de facturation et de suivi des données de consommation. Elle a ainsi confié à Plüm l’alimentation de 5 000 bâtiments et équipements publics pour les 2 prochaines années. Parmi eux, des bâtiments municipaux bien entendu, comme des écoles, des musées mais également, des bornes de voitures électriques, des fontaines… et même quelques boulodromes ! Un nouveau défi de taille relevé par Plüm Énergie puisque cette prestation, représentant 50 GWh / an (soit l’énergie nécessaire pour alimenter 10 000 foyers), a débuté le 1er janvier dernier avec succès !

Paris : le défi d’une consommation d’électricité diminuée !

Cet appel d’offres, avait été lancé conjointement en 2017 par la Ville de Paris, le Département de Paris, Paris Musées et le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, et découpé en 4 lots, selon les puissances des points de livraison. Par sa propension, notamment, à fournir un suivi transparent et juste de la consommation d’électricité, et les grandes ambitions qu’elle se fixe, la startup parisienne Plüm Énergie a été retenue pour l’un des quatre lots, qui consiste à fournir l’ensemble des sites de moins de 36 kilowatts. Un évènement de taille pour les startups innovantes de la Green Tech dont Plüm fait partie alors que l’année 2017 a marqué le 10ème anniversaire de l’ouverture du marché de l’électricité en France.

