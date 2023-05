Plenitude s’associe Ã  Kraken pour soutenir la croissance de son activitÃ© internationale de fourniture d’Ã©nergie verte

La plateforme de haute technologie de Kraken Technologies sera déployée sur l’ensemble du réseau international de distribution de Plenitude, soit auprès de plus de 2 millions de clients du secteur de l’énergie. De quoi booster l’activité du distributeur d’électricité verte !

Plenitude (Eni) et Kraken (Octopus Energy Group) viennent de conclure ce jour un partenariat stratégique qui va jouer un rôle déterminant dans la croissance à long terme de Plenitude sur les marchés internationaux de l’énergie. Plenitude va ainsi adopter progressivement la plateforme Kraken dans les pays où elle déploie son activité internationale de vente d’énergie au détail, soit auprès d’environ 2 millions de clients en France, en Grèce, en Slovénie, en Espagne et au Portugal. Grâce à cet accord, la plateforme technologique Kraken du groupe Octopus Energy étend sa portée, portant le nombre total de ses comptes énergétiques sous contrat à 32 millions. Kraken est en effet utilisé par ailleurs par Octopus Energy pour gérer des millions de clients au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et dans une grande partie de l’Europe continentale. De son côté, Plenitude, par cet accord, va remplacer son ensemble actuel de solutions de CRM, de facturation et d’intégration industrielle par la plateforme unique Kraken, ce qui simplifiera considérablement les process et lui permettra de gérer de manière plus rationnelle son activité de vente d’énergie au détail. Kraken est une plateforme basée sur le cloud qui offre une gestion complète de la chaîne d’approvisionnement de l’énergie, offrant une flexibilité accrue et un potentiel d’évolution à ses clients mondiaux. Kraken permet une efficacité sans faille, un service client exceptionnel et des produits énergétiques intelligents uniques au monde.

Développer l’activité internationale

Mauro Fanfoni, responsable des marchés de détail internationaux de Plenitude, est revenu sur ce partenariat, « La croissance sur les marchés internationaux est essentielle à Plenitude pour atteindre son objectif de 15 millions de clients particuliers d’ici 2030. Le partenariat avec Kraken confirme ainsi la stratégie de Plenitude visant à développer une activité internationale de vente d’énergie au détail évolutive, en soutenant la croissance de notre clientèle sur les marchés internationaux et en favorisant l’intégration de nos activités dans le domaine des énergies renouvelables et de l’e-mobilité. ». Greg Jackson, fondateur d’Octopus Energy, a ajouté : « Kraken est l’iOS de l’énergie. Sa technologie inégalée permet aux entreprises de services publics de donner plus de pouvoir à leurs équipes et de rationaliser les process. Nous sommes ravis de fournir Kraken à Plenitude dans plusieurs pays, et d’aider ainsi l’entreprise à accélérer en faveur d’une transition énergétique centrée sur le client, plus rapidement que quiconque ne l’aurait imaginé. »

Quid de Plenitude ?

Plenitude est une société d’utilité publique (Società Benefit) intégrant la production d’énergie à partir de ressources 100% renouvelables, la vente de services énergétiques et un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’entreprise fournit de l’énergie à environ 10 millions de clients européens sur le marché, avec l’objectif d’atteindre 11 millions de clients supplémentaires d’ici 2026. Elle dispose également d’un portefeuille de 2,3 GW de capacité renouvelable en service et vise à atteindre 7 GW supplémentaires de capacité d’ici 2026 et 15 GW d’ici 2030. Dans le secteur de la mobilité électrique, elle possède un réseau de plus de 15 000 points de charge qui sera étendu à l’Italie et à un nombre croissant de pays européens dans le but d’atteindre 30 000 points d’ici 2026.