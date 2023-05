Ener-Pacte donne rendez-vous Ã  Lyon sur le salon Mix-E les 10 et 11 mai 2023

Ener-Pacte sera à nouveau présent à Mix-E, l’événement européen Tech & Solutions pour un mix énergétique neutre en carbone, les 10 et 11 mai 2023 à Lyon. Le stand se trouvera sur l’espace du Pôle de compétitivité de la Transition Energétique en Auvergne-Rhône-Alpes Tenerrdis.

Spécialiste du diagnostic et de la sécurisation des centrales solaires anciennes, Ener-Pacte s’est déjà différencié sur le marché photovoltaïque en garantissant aux propriétaires la rentabilité de leur équipement sur le long terme. Sa solution Serenity Secure, qui a bénéficié de 3 ans de R&D en partenariat avec l’INES, supervise aujourd’hui plus de 180 centrales de première génération. Convaincue du potentiel disponible sur les toitures des bâtiments existants et en construction, l’entreprise lyonnaise duplique son modèle aux centrales neuves. Avec sa solution Serenity Vision, elle s’engage sur le business plan aux côtés des porteurs de projets – aménageurs, propriétaires de bâtiments industriels, commerciaux, agricoles – et garantit la rentabilité de leur investissement pour les 20 ans du contrat d’obligation d’achat. Le Président d’Ener-Pacte, Rémi Berthon participera à la table-ronde sur les “Modèles économiques des projets de performance énergétique” mercredi 10 mai de 11h45 à 12h30 en salle 2 : comment bien évaluer les coûts complets des usages, identifier les leviers de financement et les dispositifs fiscaux existants ? Et surtout comment trouver de nouveaux modèles d’affaires rentables et durables ?

Quid d’Ener-Pacte ?

- Création : 1er juin 2016 à Lyon

- Effectifs: 37 personnes réparties en 4 pôles : projet / innovation / conseil / services internes

- Activités principales

. diagnostic et sécurisation technique, règlementaire et financière des centrales solaires entre 70kWc et 1MWc – 178 centrales sous gestion au 15 mars 2023

. accompagnement des porteurs de projet dans la conception et la réalisation de leur centrale solaire dont il garantissent la rentabilité et la sécurité.

- L’entreprise vient d’intégrer la promotion 2023 Scale Up Excellence de La French Tech