PlanÃ¨te OUI et VALOREM proposent une offre dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire et locale aux riverains de MÃ©ziÃ¨res-lez-ClÃ©ry

A partir du 15 juin, les habitants de Mézières-lez-Cléry (Loiret) et des communes limitrophes1pourront désormais opter pour l’offre d’électricité verte proposée par Planète OUI, fournisseur et gestionnaire d’énergie 100% verte, et VALOREM, propriétaire du parc de Mézières-lez-Cléry. Une offre inédite qui leur permet de bénéficier préférentiellement de l’électricité produite par le parc photovoltaïque, tout en bénéficiant d’un tarif avantageux et d’autres outils pour s’engager dans la transition énergétique.

Le parc photovoltaïque de Mézières Énergies a commencé à produire de l’électricité verte en mars 2020. Il se situe sur l’ancienne carrière de la commune, dont l’exploitation a cessé en 2010. La municipalité avait alors souhaité reconvertir le site, fort d’un ensoleillement favorable, vers la production d’électricité verte. En 2016, VALOREM a été choisi pour assurer le développement du projet. Sa construction a commencé en novembre 2019, une fois les autorisations administratives délivrées par les services de l’État.

D’une puissance de 5 MWc, cette centrale photovoltaïque au sol appartient au groupe VALOREM. Elle produira 6 400 MWh/an et sera inaugurée à l’automne.

Consommer de l’électricité verte, locale et compétitive

Cette première opération découle du partenariat signé en novembre 2019 entre VALOREM et Planète OUI. Celui-ci vise à proposer des offres de fourniture d’électricité locales et innovantes aux riverains des parcs d’énergies renouvelables de VALOREM. Les deux entreprises œuvrent en effet à déployer une transition énergétique partagée avec le territoire en apportant leurs compétences respectives. VALOREM a été pionnière du financement citoyen qui permet aux habitants de bénéficier directement des retombées économiques des projets d’énergies renouvelables. Forte de l’intégration de toutes les compétences de gestion depuis la production jusqu’à la fourniture, Planète OUI, a quant à elle été pionnière dans la mise en place d’offre locale en lien avec les collectivités, avec une gestion de la production locale. Grâce au parc construit et exploité par VALOREM, Planète OUI propose aujourd’hui aux habitants des communes concernées de consommer l’électricité produite par cette instllation située près de chez eux. Afin de leur permettre de préserver la planète et leur pouvoir d’achat, cette offre bénéficie d’un tarif préférentiel : – 10% sur le prix du kWhHTpar rapport aux tarifs réglementés.

Une proposition concrète pour la transition énergétique

A travers cette offre innovante, Planète OUI et VALOREM affichent leur ambition de voir se développer l’approvisionnement en énergie verte basé à la fois sur des contrats directs avec des producteurs d’énergies renouvelables et locaux, ainsi que sur la création de nouveaux actifs de production permettant la valorisation des territoires, et une gestion de l’approvisionnement internalisée au niveau d’acteurs indépendants, innovants et au service des collectivités.

Ce partenariat s’inscrit dans une logique plus globale de maîtrise de la consommation et de promotion de l’efficacité énergétique. A ce titre, Planète OUI proposera deux autres volets pour accompagner une transition écologique et solidaire au niveau du territoire :