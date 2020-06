IRRIFRANCE, la nouvelle jeunesse du leader franÃ§ais de lâ€™irrigation passe par lâ€™Ã©nergie solaire

Leader en France de l’irrigation agricole, IRRIFRANCE exporte son savoir-faire depuis plus de 50 ans sur la scène internationale. Dans un contexte actuel où les ressources en eau diminuent considérablement et où la population s’accroît, l’entreprise héraultaise met son expertise en techniques d’irrigation au service de l’agriculture de demain. Pour une irrigation responsable entre énergie solaire et recyclabilité des eaux !

A Paulhan, près de Montpellier, les 125 salariés de l’entreprise familiale IRRIFRANCE travaillent en collaboration, sur un parc industriel de 14 hectares. La production est intégralement internalisée et allie parfaitement le savoir-faire traditionnel et le numérique : les nouvelles créations y voient le jour, au même titre que les pièces qui permettent de remettre en circulation d’anciennes machines âgées de plus de 40 ans.

Innover pour l’irrigation responsable avec le savoir-faire made in France

Riche de ses succès passés, IRRIFRANCE s’assure un bel avenir en se tournant vers des technologies prometteuses. « Nous investissons pour l’irrigation responsable. Nous développons des produits utilisant des énergies renouvelables pour mieux gérer les ressources en eau », explique Noumane Aidi, Directeur Général. Parmi eux, le pivot solaire, qui fonctionne de manière totalement autonome grâce aux panneaux photovoltaïques, mais aussi le pivot REUSE, qui recycle les eaux usées à des fins d’irrigation agricole.

Récemment utilisé dans le désert du Qatar pour irriguer les plantations qui y sont installées, ce pivot garanti 15 ans est conçu avec la technique du POLYCHEM. Cette technique consiste en un chemisage des tubes d’acier à partir de résine vierge. Cette méthode avant-gardiste et réalisée avec des moyens industriels d’envergure, permet de sécuriser et prolonger la durée de vie du pivot. IRRIFRANCE dispose de son propre atelier d’extrusion de cette résine, appelée polyéthylène.

La réutilisation des eaux usées, un véritable enjeu

C’est dans l’objectif de préserver les ressources en eau qu’IRRIFRANCE a décidé de prendre un tournant technique, avec la création de son pivot REUSE. La réutilisation des eaux usées est un enjeu politique et socio-économique pour le développement futur des services d’eau potable et d’assainissement à l’échelle mondiale. Elle permet d’assurer une ressource alternative qui limite les déficits en eau, préserve les ressources naturelles et peut pallier les pénuries d’eau engendrées par les changements climatiques. L’irrigation agricole était, est et restera le plus grand consommateur d’eau recyclée avec de nombreux avantages et bénéfices bien reconnus, notamment la contribution à la sécurité alimentaire.