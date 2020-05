Plan de relance Ile-de-France : 30 Mâ‚¬ allouÃ©s aux installations de panneaux solaire dans les lycÃ©es

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France a présenté jeudi 28 mai l’acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire de la Région Île-de-France d’1,3 Md€. Ce plan sera débattu dans le cadre d’un budget supplémentaire le 11 juin prochain en séance plénière du conseil régional. Ce plan est financé par 698 M€ de redéploiement et 592 M€ de crédits supplémentaires. Grâce aux marges de manœuvre dégagées chaque année depuis 4 ans, à des ratios financiers historiquement favorables début 2020, à l’agilité de l’administration régionale, et malgré la baisse très importante des recettes dès 2020, la Région peut ainsi jouer pleinement son rôle d’amortisseur de crise.

La Région Île-de-France se mobilise pour faire de cet acte I de relance de l’activité, un acte vert et participatif. Elle consacrera ainsi 100 M€ de budget participatif environnemental régional pour faire repartir l’investissement public local (500 M€ d’ici 2024) : la plateforme pour le déport des projets en ligne sera ouverte en juillet prochain. 30 M€ seront alloués pour poursuivre le plan de soutien aux énergies renouvelables (Installation de panneaux solaire dans les lycées etc.) et 70 M€ pour la 1ère tranche du nouveau marché de rénovation thermique des lycées. 30 M€ sont attribués pour des transports innovants et écologiques avec un engagement fort pour financer le RER Vélo à 60 % (soit 300 M€ à terme) et 4 M€ pour l’installation de bornes publiques de recharge pour les voitures électriques en 2020, avec un objectif de 12 000 bornes pour 2023.