Le salon marocain Â« PhotovoltaÃ¯ca Â» de Casablanca, un tremplin pour partir Ã  la conquÃªte de l'Afrique

Le ministère marocain de l’énergie, des mines et du développement durable organise la 3ème Edition du salon des énergies renouvelables : « Photovoltaïca- International Renewable Energy Exhibition & Conference » du 13 au 15 Février 2018 à Casablanca, un évènement sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI, avec MASEN comme Partenaire Institutionnel Officiel, la SIE en tant que Coordinateur institutionnel officiel du Salon.

GRACOM group l’agence mandaté par La Société d’Investissements Energétiques SIE a choisie de donner un nouvel essor au salon Photovoltaica, en élargissant les horizons du salon sous le thème : «Toward Sustainable development in Africa » avec une stratégie digitale ficelée et un marketing B to B, qui vont permettre aux acteurs de la filière d’optimiser leurss investissements et le Retour Sur Investissement avec plusieurs appels d’offres à la clé, ainsi que plusieurs solutions techniques pour les industriels.

La troisième édition offrira plusieurs opportunités d’affaires avec de nombreux partenaires locaux et internationaux. Pour cette édition Photovoltaica a pour but de s’ouvrir sur le marché africain, en devenant le premier carrefour de rencontre des professionnels des énergies renouvelables en Afrique avec la vocation majeure de promouvoir et de valoriser les EnR. Le salon comptera également la présence de plusieurs délégations Allemande, Italienne, Chinoise, Française, Portugaise, Pays de Golf, Pavillon Africain… etc.

