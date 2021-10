Pierre Larrouturou, candidat de la Primaire populaire, plébiscite un investissement massif dans les EnR

Pour Pierre Larrouturou, Député européen et Rapporteur général du budget 2021 de l’UE, une autre vision de la France 2030-2050, c’est créer 900 000 emplois en investissant massivement dans les énergies renouvelables, la rénovation thermique et une alimentation saine. Pour développer ces idées efficaces et crédibles, Pierre Larrouturou et son équipe organisent un “Tour de France des solutions”, dont les premières destinations sont Rennes, Lille et Nancy.

Mardi 19 octobre, Pierre Larrouturou, Député européen et Rapporteur général du budget 2021 de l’UE, candidat à l’élection présidentielle dans le cadre de la Primaire populaire, commence à Rennes un Tour de France de rencontres et de débats.

À l’heure où Emmanuel Macron propose un plan “France 2030” qui ne consacre que 500 millions (en 5 ans) aux énergies renouvelables, l’ADEME estime que, pour atteindre le 100% renouvelables en 2050, il faut investir “18 milliards par an supplémentaires d’ici 2030”.

À quoi ressemblerait un vrai plan d’investissement “France 2030”, à la hauteur des propositions de la convention citoyenne pour le climat et de nos engagements zéro carbone pour 2050 ? Comment le financer ? Comment rassembler les forces politiques et sociales pour faire gagner ces solutions? À l’occasion de cette première étape d’un Tour de France des solutions, Pierre Larrouturou annoncera les premières propositions d’un plan “France 2030”, pour faire gagner le climat et la justice sociale. Pierre Larrouturou ira à la rencontre des forces vives qui portent des initiatives concrètes de terrain en Ille-et-Vilaine. Des initiatives à renforcer et à multiplier pour gagner la bataille du climat et de l’emploi.

Inauguration de la plus grande ferme de Bretagne

À 11H00, Pierre Larrouturou participe à l’inauguration de la ferme solaire de Bruz et Pont-Péan, la plus grande de Bretagne. À 12h30, l’Eurodéputé propose une visite de la cuisine centrale de Bruz, en compagnie de son maire Philippe Salmon (Nouvelle-Donne). Cuisine qui se fournit à 100% en produits issus de l’agriculture biologique. À 18h30, Pierre Larrouturou sera à Rennes, invité d’une auprès des étudiants de l’université. Evénement organisé par l’association Apimed du master Droit et Environnement de l’université: “Crise sociale, crise climatique ? Osons des solutions concrètes”. Cette intervention aura lieu dans le cadre d’un cycle de rencontres avec les étudiants : “l’engagement contre vents et marées”.