Nouvelle organisation de la gouvernance au sein du bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol

Suite à la disparition brutale de son directeur général, Christophe Courtois, le 27 août dernier, le bureau d’études Tecsol a lancé une réorganisation interne de sa gouvernance. Plus d’infos sur le nouvel organigramme !

Fondateur de Tecsol et actuel Président de la structure, André Joffre sort de sa retraite pour reprendre la direction générale de l’entreprise. Il s’appuiera sur un « triumvirat » à forte compétence recruté en interne à savoir Alexandra Batlle, nouvelle secrétaire générale, Willy Horellou, nommé directeur administratif et financier et Maximilien Endler, directeur technique. Présentation de la nouvelle gouvernance qui sera en charge de perpétuer l’œuvre engagée par Christophe Courtois dans le respect des valeurs humanistes de l’entreprise. En route vers le statut de l’économie sociale et solidaire…

Un Codir recruté en interne

Encore ébranlé par la disparition de son directeur général Christophe Courtois, le bureau d’études Tecsol a organisé un séminaire de deux jours dans les Pyrénées, au pied du Canigou, pour rendre hommage au directeur et à l’ami mais aussi pour repenser l’organisation de l’entreprise. De ce vaste braimstorming collectif et ouvert, où chacun a pu librement s’exprimer, un nouvel organigramme a été mise en place pour poursuivre le travail d’excellence mené depuis bientôt quarante ans par les équipes de Tecsol. La solution interne a recueilli le plus de suffrages avec la montée en compétence de trois collaborateurs habités par les valeurs de la société. Si André Joffre reprend son poste de directeur général en sus de celui de président et de directeur de la stratégie, il déléguera une grande partie de l’opérationnel au nouveau comité de direction composé d’Alexandra Batlle, nouvelle secrétaire générale, Willy Horellou, directeur administratif et financier et Maximilien Endler, directeur technique.

Un savoir-faire, des valeurs

Responsable du développement chez Tecsol depuis son entrée au sein du BE il y a quatre ans, Alexandra Batlle intègre le Codir en tant que secrétaire général. De formation Sciences Po, avec spécialisation dans les Affaires Publiques, elle a passé dix ans chez EutelSat, opérateur de satellite, en tant que responsable des Affaires Institutionnelles France. Attirée par le monde des renouvelables, elle rejoint Tescol en septembre 2017. « En lien avec le pole innovation du BE, j’ai participé activement au développement du cadre de l’autoconsommation collective, un nouveau modèle aux schémas d’affaires complexifiés » confie Alexandra Batlle. De ce travail de fond naîtra l’initiative Sol Solidaire, une fondation qui permet de lutter contre la précarité énergétique croissante grâce à l’autoconsommation. Pour une énergie plus accessible et durable !

Le sens des responsabilités

Titulaire d’une licence de physique et chimie et d’un diplôme de responsable comptable délivré par le CNAM, Willy Horellou a commencé sa carrière dans un grand cabinet d’expertise comptable d’Occitanie. Après sept ans de carrière, il décide de passer le pas et d’intégrer le bureau d’études Tecsol. « J’avais envie de participer plus avant au pilotage d’une entreprise, connaître une autre approche du métier, participer davantage aux modèles d’investissement et à la stratégie financière à venir » précise le nouveau directeur administratif et financier du bureau d’études. Nanti d’un sens aigu des responsabilités, Willy Horellou, qui était le bras droit de Christophe Courtois, dispose de dix ans d’expérience au sein de Tecsol ce qui lui permet de décrypter parfaitement les arcanes comptables et financière d’un domaine d’activité pas toujours simple à appréhender.

Le référent technique

Sorti des bancs de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg, avec un diplôme d’Ingénieur en Génie Climatique et Energétique en poche, Maximilien Endler a poursuivi sa formation avec l’obtention du Master Européen en Energies Renouvelables de l’EUREC au sein de Mines Paris Tech. Dès sa sortie des Mines, en janvier 2008, il intègre le bureau d’études Tecsol. « J’étais très attirée par l’énergie solaire et l’offre de Tecsol représentait une opportunité très intéressante pour moi qui avait le désir d’approfondir le sujet ». Passé par l’agence de Strasbourg et actuel responsable de l’agence de Bordeaux, Maximilien Endler est devenu depuis deux ans, directeur technique de Tecsol. Toujours en veille et à l’affût des avancées technologiques du secteur, il assure la coordination entre l’ensemble des équipes d’ingénieurs du bureau d’études.

Fort de ce Codir « tricéphale » aux compétences reconnues, le bureau d’études Tecsol est structuré pour assurer la continuité de l’action initiée par Christophe Courtois. Autour d’une ambition : demeurer un acteur majeur de l’énergie solaire, créateur d’innovations technologique et sociale pour un futur toujours plus vert et solidaire.