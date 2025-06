Photosol soutient lâ€™association SOL SOLIDAIRE pour une transition Ã©cologique plus juste

L’association SOL SOLIDAIRE, engagée en faveur de la transition écologique et dans la lutte contre la précarité énergétique, bénéficie du soutien de Photosol. Un développeur au grand cœur !

Alors que près de 12 millions de personnes en France, soit 1 ménage sur 5, sont confrontées à la précarité énergétique, Photosol renforce son engagement contre la précarité énergétique en soutenant Sol Solidaire, une association innovante qui place la justice sociale au cœur de la transition écologique. À travers ce partenariat, Sol Solidaire et Photosol rappellent que la transition énergétique ne peut réussir que si elle est inclusive et accessible à tous. Sol Solidaire est une association qui œuvre pour réduire, de 20% en moyenne, les factures d’électricité des habitants des logements sociaux, en finançant l’installation de panneaux solaires. Elle organise un appel à projets par an, destiné aux acteurs du logement social. « Grâce à ce soutien de Photosol, nous pourrons financer l’installation de panneaux solaires, au bénéfice de près de 40 locataires du parc social », déclarent les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Sylvain Waserman, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat.

« Une transition énergétique qui ne laisse personne de côté »

Fondé en 2008, Photosol est l’un des premiers producteurs français d’électricité photovoltaïque. Spécialiste des installations au sol, en agrivoltaïsme et en terrains dégradés, en toitures agricoles et tertiaires et en ombrières de parking, Photosol développe et installe des projets créateurs de valeur pour les territoires et pour ses partenaires. En plaçant l’innovation et l’ancrage local au cœur de son action, Photosol contribue activement à la transition écologique et à une nouvelle manière de produire et consommer l’énergie. C’est dans cette logique d’engagement que Photosol a choisi de soutenir Sol Solidaire, à travers un don d’entreprise de 20 000 €. « L’accès à une énergie propre et abordable est l’un des grands défis de notre époque. En soutenant Sol Solidaire, nous agissons concrètement pour une transition énergétique qui ne laisse personne de côté. Ce partenariat offre à 40 familles l’accès à une énergie renouvelable et plus économique, et reflète pleinement notre engagement en faveur d’une transition solidaire, durable et inclusive. » confie Alix Lajoie, Présidente de Photosol.