Bordeaux Solar Summit 2Ã¨me Ã©dition : Le rendez-vous des acteurs du solaire, mardi 17 juin 2025 Ã  La FaÃ¯encerie

Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, locomotive agricole et première région française en matière de production photovoltaïque, POwR Earth Foundation et La Tribune organisent la 2ème édition du Bordeaux Solar Summit, une journée de débats autour des grands enjeux techniques, réglementaires et territoriaux de la filière solaire.

La matinée du Bordeaux Solar Summit sera ouverte par Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. Cette édition réunira développeurs, agriculteurs, industriels, élus, acteurs publics, start-ups, financeurs et experts nationaux, pour une journée de réflexions concrètes, partages de retours d’expérience et perspectives sur l’avenir de la filière solaire. Au programme de la matinée, des tables rondes sur la flexibilité, les prix et les usages avec l’impact économique croissant du solaire sur le réseau électrique, sur le stockage face à l’intermittence solaire ou encore sur l’agrivoltaïsme. Dans l’après-midi, des ateliers thématiques seront consacrés à l’autoconsommation, à l’alliance mobilité électrique et photovoltaïque, aux modules PV légers pour répondre à la contrainte de surpoids sur les bâtiments ou encore à la chaleur solaire qui aura ses Etats Généraux le lendemain à Bordeaux.

La POwR Earth Foundation est une initiative du POwR Group dédiée à l’impact positif et durable de la transition énergétique. Elle incarne l’engagement du groupe en faveur d’un avenir plus solidaire, plus vert et plus humain. Sa mission : soutenir et accélérer les projets qui favorisent l’accès à l’énergie solaire, la formation aux métiers du photovoltaïque, et l’accompagnement des héros de la transition sur le terrain.