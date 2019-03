Perpignan : lancement du nouveau monde et construction dâ€™un bÃ¢timent pour une Ã©cole dâ€™ingÃ©nieurs en EnR

Le nouveau monde a vu le jour le vendredi 29 mars au Palais des Congrès de Perpignan. L’événement a été lancé par la ministre du travail Muriel Pénicaud, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Marie-France Marchand-Baylet, vice-présidente du groupe La Dépêche à l’origine de ce rendez-vous unique !

“Mieux comprendre pour mieux agir. Trois jours de réflexions porteuses d’espoir pour inventer ensemble ce monde Nouveau, nous le devons à nos enfants et à cette terre”. Instigatrice de ce rendez-vous citoyen, Marie-France Marchand-Baylet a planté le décor de l’ambition portée par ce nouveau et innovant Forum du nouveau Monde.

Saisir l’opportunité des nouveaux métiers verts

Devant plus de 300 personnes réunies au palais des congrès, la ministre du Travail a salué le choix de la région et de Perpignan pour accueillir Le monde Nouveau. “Il y a un sens à faire ce forum en Occitanie, au cœur des territoires, pour résoudre ce défi immense, il faut changer notre manière de produire, de transporter, de communiquer, de vivre ensemble, de travailler”. Muriel Pénicaud n’en a pas pour autant oublié son champs de compétence, le travail, dans une région en souffrance en matière d’emploi. “En Occitanie, et en particulier dans les Pyrénées-Orientales où le taux de chômage est le plus élevé de l’Hexagone avec 35 % chez les jeunes, le sujet est majeur. Il faut saisir l’opportunité des nouveaux métiers, les métiers verts dont 10 000 ont déjà été lancés en France. Dans cette région, il faut voir comment transformer l’essai “.

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie a profité de l’occasion pour réaffirmer l’engagement total de la Région sur son ambition de devenir à l’horizon 2050, la première Région à énergie positive d’Europe : « Face aux catastrophes naturelles à répétition, climatiques et humaines, telles que nous en avons connues ici en Occitanie, le temps est plus que jamais à l’action ! En Occitanie, je défends une transition énergétique assumée et territorialisée, car nous le voyons bien, les territoires sont la bonne échelle pour innover. Dans 10 ans, notre ambition représentera +2% en termes de PIB et plusieurs dizaines de milliers d’emplois. Mais pour avoir un impact fort, l’action des territoires doit pouvoir compter sur le soutien de l’Etat. C’est pourquoi je souhaite que le gouvernement revoit sa Programmation Pluriannuelle de l’Energie afin d’être au rendez-vous de l’Histoire, notamment au niveau de l’éolien flottant, qui constitue pour notre territoire et notre pays tout entier une opportunité unique. C’est tout le sens de la contre-proposition que nous venons de réaliser aux cotés des 5 autres régions littorales de France. Car sur la question environnementale, nous n’avons pas le luxe de pouvoir nous contenter de demi-ambitions », a rappelé Carole Delga, lors de l’ouverture du forum Le Monde Nouveau, organisé à Perpignan.

Contribuer à une transition écologique et énergétique active

L’après-midi, aux côtés du président de l’UPVD, Fabrice Lorente, la présidente de Région a visité les installations du site Tecnosud qui regroupe plusieurs entités (laboratoire, plateforme technologique, pôle de compétitivité) spécialisées dans le développement de solutions nouvelles en matière d’énergies renouvelables. Engagée aux cotés des acteurs de l’innovation, la Région accompagne la création de la nouvelle formation d’ingénieurs à l’Ecole d’ingénieurs Sup’EnR, dédiée au génie climatique et aux énergies renouvelables, via la construction d’un bâtiment dédié sur le site de Tecnosud. 12 M€ d’euros sont ainsi mobilisés par la Région sur ce projet qui permettra d’affirmer la région Occitanie comme un bassin de développement national des ENR

« Préparer l’avenir, c’est là tout l’enjeu du travail menée par Sup’EnR. C’est en misant aujourd’hui sur l’innovation que nous pourrons demain répondre aux défis qui se présenteront immanquablement à nous. C’est pourquoi la Région se tient aux côtés de tous ces acteurs qui participent à réinventer nos modes de vie, et ce faisant, à contribuer à une transition écologique et énergétique active », a salué Carole Delga.