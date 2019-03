Banque des Territoires/Akuo Energy : un partenariat pour dÃ©velopper les trÃ¨s design toitures solaires Sunstyle clÃ© en main

10 ans après avoir développé ensemble la plus grande toiture photovoltaïque intégrée au bâti du monde sur le marché Saint-Charles-International, la Banque des Territoires et Akuo Energy, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, annoncent leur intention de promouvoir la technologie innovante de tuiles solaires intégrées au bâti (Sunstyle ® ). Cette signature s’est déroulée en présence de Muriel Pénicaud, Ministre du travail, et de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, à l’occasion du forum du Monde Nouveau.

Des toitures photovoltaïques financées par la production et la vente d’électricité

Par cette initiative, la Banque des Territoires et Akuo Energy entendent proposer aux acteurs publics et privés des toitures potovoltaïques « clé en main » (i.e. développement, financement, installation, maintenance). La vente de l’électricité ainsi produite garantira à ces acteurs un mécanisme de financement pour la construction ou la rénovation de leurs toitures. Cette innovation favorisera, en outre, le développement de nouveaux métiers (e.g. conception, pose et maintenance de toitures photovoltaïques).

La tuile Sunstyle® à l’exposition universelle de Dubai

Cette technologie innovante concilie production d’électricité verte, étanchéité, et esthétique tout en générant des économies à long terme pour le bâtiment. Les toitures Sunstyle ® répondent aux besoins de la ville en permettant aux bâtiments d’être durables et autonomes énergétiquement tout en restant intégrés dans le paysage urbain. En plus d’assurer les fonctions traditionnelles d’une toiture, les tuiles Sunstyle ® disponibles en plusieurs coloris produisent de l’électricité verte. Elles participent à la transition énergétique et écologique et s’adaptent aux besoins des villes et de leurs citoyens. Akuo Energy déploiera également la technologie Sunstyle ® sur le Pavillon de la France à l’Exposition Universelle 2020 à Dubaï.

Relancer la tuile Sunstyle ® à Perpignan : un symbole

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo Energy : « Nous sommes heureux de relancer la nouvelle tuile Sunstyle ® depuis Perpignan, lieu où elle a vu le jour il y a déjà 10 ans ! Après l’annonce ce mois-ci de la technologie Sunstyle ® installée sur le Pavillon France à l’occasion de Dubaï 2020, et ce très prometteur partenariat aujourd’hui, la tuile solaire Sunstyle ® est désormais une référence. Nous associer à la Banque des Territoires autour de cette technologie pour accélérer la transition énergétique est un choix qui a du sens et qui nous permettra d’offrir à chacun une option économique, écologique et esthétique. »

Emmanuel Legrand, Directeur du département transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires : « Ce partenariat entre Akuo Energy et la Banque des Territoires permettra d’apporter une réponse concrète à la production d’énergie dans les zones bâties et d’accélérer la transition énergétique de tous les territoires. Soutenir cette démarche innovante avec Akuo Energy s’inscrit pleinement dans le cadre de l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus durables, en cohérence avec les programmes Action Cœur de Ville ou Territoires d’Industrie. »

