Partenariat Trace Software et K2 Systems : le logiciel PV archeliosâ„¢ PRO intÃ¨gre les donnÃ©es du logiciel K2 Base

Trace Software International et K2 Systems ont mis en place un partenariat pour faire matcher le logiciel de conception et simulation photovoltaïque archelios™ PRO et le logiciel de dimensionnement mécanique K2 Base. Explications !

archelios™ PRO permet de dimensionner tout type de projet solaire de quelques kWc à plusieurs dizaines de MWc, sur toiture, en ombrière ou au sol. Développé par la filiale solaire de Trace Software, Cythelia Energy, archelios™ PRO permet désormais d’importer automatiquement des projets PV réalisés dans l’application de dimensionnement mécanique PV K2 Base éditée par K2 Systems, acteur majeur de la fabrication de systèmes de montages pour les installations photovoltaïques. K2 Base permet de planifier rapidement et facilement le système de montage approprié d’un projet en seulement cinq étapes. Le logiciel gratuit dispose de l’interface K2+ qui combine et simplifie la planification mécanique et électrique des systèmes photovoltaïques. Une fois le système de montage conçu, l’utilisateur transfère toutes les données du projet vers archelios™ PRO en un seul clic. L’export automatique vers archelios™ PRO permet à l’utilisateur de récupérer tous les paramètres géométriques, mécaniques, modules du projet, et de poursuivre la conception électrique et la simulation de production en quelques clics.

Un fonctionnement simple et efficace

Sur K2 Base, l’utilisateur planifie son projet avec les paramètres correspondant exactement au système de montage. Le travail est réalisé en 2D ½ (plans 2D avec élévations). Il permet de calculer les lestages éventuels et produit la liste des équipements nécessaires au montage de l’installation PV. Sur archelios™ PRO, le projet est automatiquement localisé et les plans 2D ½ et modules PV sont importés en 3D. L’utilisateur peut poursuivre la conception : dimensionnement des onduleurs, câblage, simulation technico-économique, édition de plans et rapports. Grâce à cette collaboration, les concepteurs bénéficient de l’expertise reconnue de K2 Systems dans le monde du photovoltaïque et de la puissance d’archelios™ PRO pour le dimensionnement et la simulation de production d’installations solaires.