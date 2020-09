Le coÃ»t moyen d’une cellule de batterie au lithium-ion tombera en dessous de 100 dollars par kWh en 2023, selon IHS Markit

Le coût moyen d’une cellule de batterie au lithium-ion (Li-ion) – utilisée pour alimenter les véhicules électriques et pour offrir de la flexibilité dans le réseau électrique à mesure que de plus en plus d’énergies renouvelables, comme l’énergie solaire et éolienne, sont ajoutées – tombera en dessous de 100 USD par kWh au cours des trois prochaines années, selon une nouvelle analyse d’IHS Markit. Le coût moyen d’une cellule Li-ion devrait encore baisser jusqu’à la fin de la décennie, pour atteindre 73 $ / kWh en 2030.Le coût moyen d’une batterie lithium-ion (Li-ion) a déjà chuté de 82% par rapport à 2012-2020. De nouvelles réductions sont un facteur clé pour accroître la compétitivité et une adoption plus large des batteries pour le transport électrique et le stockage en réseau. D’ici 2023, le coût d’une batterie aura baissé de 86% (de 580 $ / kWh) en une décennie, selon l’analyse IHS Markit.

«Les progrès dans l’augmentation de la part de la production à faible émission de carbone, comme l’énergie solaire et éolienne, dans le mix énergétique mondial posent également un ensemble particulier de défis, à savoir l’intermittence. L’amélioration de la rentabilité du stockage d’énergie, en particulier des batteries, sera essentielle pour fournir la flexibilité nécessaire pour équilibrer cette offre d’électricité avec la demande » souligne Sam Wilkinson, directeur associé, technologies des énergies propres, IHS Markit.

IHS Markit s’attend à ce que le principal facteur contribuant à la baisse des coûts des cellules de batterie au cours de la prochaine décennie soit la réduction des coûts de fabrication grâce à des usines de plus grande taille et à l’amélioration des économies d’échelle. On s’attend également à ce que les réductions des coûts des matériaux en améliorant l’efficacité et en adoptant des compositions de cathode à moindre coût, ainsi que les améliorations de la densité d’énergie des batteries, jouent un rôle.

Parmi les trois principales cellules de batterie Li-ion – Nickel Manganèse Cobalt (NMC), Nickel Cobalt Aluminium (NCA) et Fer Phosphate (LFP) – la LFP est déjà tombée sous le seuil de 100 $ / kWh en 2020. Les trois types devraient être sous la barre des 100 $ d’ici 2024. LFP restera l’option la moins coûteuse au cours des dix prochaines années. Cependant, NMC et NCA continueront de détenir une part majoritaire du secteur automobile et des transports en raison de leur densité énergétique plus élevée.

«Le coût est le nom du jeu. Les progrès technologiques et la concurrence entre les différents types de batteries lithium-ion font baisser les prix. En fin de compte, les deux principaux marchés en croissance – le transport et le stockage du réseau électrique – dépendent de coûts moindres pour rendre les batteries plus compétitives avec le moteur à combustion interne et la production d’électricité à partir de combustibles fossiles » conclut Youmin Rong, analyste principal, technologie des énergies propres, IHS Markit.