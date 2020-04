Paris Fonds Vert investit 6Mâ‚¬ dans CIME Capital pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™autoconsommation solaire

CIME Capital, acteur majeur du développement et de la distribution de solutions globales d’autoconsommation solaire individuelle et collective par le biais de ses filiales Mylight Systems et Alaska Energies, vient de réaliser en ce début de printemps 2020 une levée de fonds de 6,5 M€ auprès de Paris Fonds Vert, fonds de capital croissance pour la transition écologique des grandes villes, géré par Demeter et soutenu par la Mairie de Paris, et de son actionnaire historique Inter Invest Capital. L’objectif de cette levée est de permettre à CIME Capital d’élargir sa gamme de solutions innovantes et d’accélérer son développement en France et en Europe, contribuant ainsi au développement des énergies renouvelables, notamment dans les villes.

Une offre globale et innovante d’autoconsommation pour les bâtiments durables

La libéralisation du marché de l’énergie et la baisse des prix des énergies renouvelables accélèrent la transition vers une énergie renouvelable et décentralisée, produite au plus près des consommateurs. Cette transformation entraîne une mutation de toute la chaîne de valeur et nécessite le développement de solutions digitales pour répondre à ces nouvelles problématiques. Sur la base de ce constat, Virgile et Ondine Suavet ont développé CIME Capital avec l’idée de distribuer les meilleurs équipements photovoltaïques sourcés auprès de fournisseurs de référence, mais aussi de développer des solutions innovantes d’autoconsommation pour optimiser la production et la consommation d’énergie solaire.

Aujourd’hui, CIME Capital et ses filiales Mylight Systems et Alaska Energies sont devenues des acteurs références de la « greentech » et s’adressent à tous les installateurs d’équipements photovoltaïques (artisans, PME et grands groupes) :

- Mylight Systems a développé des solutions innovantes et intégrées d’autoconsommation pour optimiser la gestion, le monitoring, le stockage et la consommation d’énergie solaire. A la pointe de l’innovation, Mylight Systems a notamment lancé en 2019 une solution de batterie virtuelle « MySmart Battery » permettant à ses clients de stocker leur surplus de production d’énergie solaire et de le consommer ensuite en temps réel. Alors que sans les solutions de Mylight Systems, l’autoconsommation d’une installation atteint 30%, elle atteint 70% avec Mylight Systems et jusqu’à 100% avec « MySmart Battery », ce qui permet de réduire significativement la consommation d’électricité sur le réseau.

- Alaska Energies est un distributeur spécialisé Energies Renouvelables (panneaux photovoltaïques, onduleurs, pompes à chaleur…), proposant des kits dédiés à son réseau de plus de 300 installateurs, et qui s’est imposé en moins de 10 ans sur le marché résidentiel.

Des solutions intégrées pour conquérir un marché de 4 millions d’autoconsommateurs

En 2019, CIME Capital a réalisé 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une croissance de 33% par rapport à 2018. L’entreprise est présente en France, en Suisse, en Roumanie, en Italie et vient d’ouvrir un bureau en Espagne.

« La prise de conscience globale des enjeux environnementaux et la baisse du coût des équipements photovoltaïques entrainent une forte croissance du marché de l’autoconsommation solaire. Nous sommes convaincus que les solutions et les équipements commercialisés par Alaska Energies répondent au mieux aux attentes de nos clients en leur mettant à disposition des solutions intégrées (matériel, logiciel et services) pour leur permettre d’optimiser le rendement et l’efficacité des installations » indique Virgile Suavet, Directeur

Général d’Alaska Energies. « Enedis/RTE estime que le marché de l’autoconsommation français représentera 4 millions d’autoconsommateurs d’ici 2030. Nos solutions globales et intégrant les meilleures technologies sont les mieux positionnées pour conquérir ce marché en forte croissance » déclare Ondine Suavet, Directrice Générale de MyLight Systems.

Permettre le développement des énergies solaires à Paris et en Ile de France

CIME Capital a déjà mis en place des solutions d’autoconsommation pour un immeuble 1900 à Paris 15ème et pour des écoles en Ile-de-France. La société compte capitaliser sur le plan solaire lancé par la région Ile-de-France pour développer ses installations photovoltaïques sur les toits des immeubles de Paris et de la région. L’impact environnemental mesuré par le cabinet de conseil Carbone 4 montre que chaque produit Alaska évite 2,6 tCO2e sur sa durée de vie et que chaque installation Mylight Systems évite 235 kgCO2e par an.

Paris Fonds Vert et Inter Invest Capital investissent aujourd’hui 6,5M€ dans CIME Capital, pour l’accompagner dans sa forte croissance. Sa stratégie de développement ambitieuse est basée sur le développement de sa gamme de solutions innovantes et sur une expansion géographique en France et en Europe.

Un plan de développement ambitieux

« Notre ambition est de devenir le leader européen des solutions intégrées d’autoconsommation individuelle et collective », explique Ondine Suavet. « Nous sommes ravis d’accompagner CIME Capital et ses dirigeants dans leur croissance en France et en Europe. Nous sommes convaincus par la pertinence de l’offre intégrée de CIME Capital, par la qualité technologique des solutions Mylight, par la force de leur réseau de fournisseurs et d’installateurs et par leur pertinence pour accompagner la transformation des villes vers les énergies renouvelables. A travers cet investissement de Paris Fonds Vert, Demeter apporte toute son expertise et son réseau pour contribuer à développer un champion européen des énergies renouvelables » Stéphanie Chrétien, Partner, Demeter.