Bulb, le fournisseur d’énergie verte #1 au Royaume-Uni, arrive en France

La promesse de Bulb est simple mais ambitieuse : aider les Français à réduire leur facture d’énergie et leurs émissions carbone. La startup fournisseur d’énergie verte #1 au Royaume-Uni est d’ailleurs en passe de détrôner les fournisseurs historiques dans son pays. L’arrivée de Bulb en France est imminente et annonce la couleur : plus simple, plus vert, moins cher.

Il a fallu seulement 4 ans à Bulb pour convaincre 1,6 million de membres au Royaume-Uni, là où elle est née en 2015. La startup y est aujourd’hui celle qui connaît la plus forte croissance, tous secteurs confondus (source Britain’s Fastest Growing Businesses 2019). Bulb s’attaque désormais à la France où là aussi, elle souhaite rendre l’énergie plus simple, plus verte, moins chère.

Le consommateur français paie son énergie trop cher

En France, l’énergie manque tellement de transparence qu’elle est illisible pour le consommateur. 70 % des Français sont toujours chez leur fournisseur historique (source CRE), par habitude plutôt que par choix. Ils peinent à comprendre le jargon technique des fournisseurs historiques et cette incompréhension leur coûte cher. Ils sont rassurés par un tarif dit réglementé mais pourtant surévalué, et subissent malgré eux les augmentations incompréhensibles et les régularisations imprévues.

Quant à l’énergie verte, elle est vendue comme un produit premium, ce qui n’est pas justifié par son coût. C’est là le secret le mieux gardé des fournisseurs historiques. Résultat, parmi les 80 % des Français qui se disent “pour” les énergies renouvelables, moins de 10 % ont franchi le pas.

Une énergie verte made in France

Alors, pourquoi Bulb ? Bulb offre aux consommateurs une électricité issue de sources 100 % renouvelables, éolienne, solaire ou hydraulique, produite sur le territoire français. L’entreprise travaille directement avec des producteurs indépendants en France partout où c’est possible. Pour chaque unité consommée, Bulb introduit une unité d’électricité verte dans le réseau national.

Parmi les moins chers, verts ou non verts

Bulb a une priorité : proposer un prix juste pour tous. Un foyer moyen réalisera jusqu’à 157 € d’économies par an par rapport à l’opérateur historique. Il existe un seul tarif pour tous les membres. Celui-ci est variable afin de refléter le vrai coût de l’énergie et être toujours le meilleur possible. Ces économies sont aussi possibles car Bulb est avant tout une entreprise de technologie très efficace. En moyenne, un employé de Bulb permet de servir huit fois plus de membres que les acteurs historiques britanniques.

La technologie pour simplifier l’énergie

En choisissant d’être compatible exclusivement avec les compteurs communicants Linky, la start up réduit les délais habituels et simplifie toutes les démarches : 24h pour ouvrir une ligne et changer de fournisseur à distance, une consommation réelle plus précise qu’une estimation, pas d’intervention d’un technicien, etc. Les membres de Bulb savent chaque mois combien ils ont réellement consommé et sont libérés de la douloureuse régularisation annuelle. Et quand la technologie ne suffit pas, l’équipe de Spécialistes Énergie de Bulb, basée en France, est joignable par téléphone.

Une startup pas comme les autres

Bulb répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale, de respect de l’environnement et de gouvernance. Certifiée B Corp, elle s’est engagée aux cotés de 500 autres entreprises à atteindre la neutralité carbone en 2030. « L’énergie fait partie des services les moins appréciés des Français. Avec Bulb, nous espérons les faire changer d’avis. Nous avons pris le contrepied de tout ce qu’ils déplorent chez leur fournisseur actuel et en avons fait nos points forts : énergie renouvelable, prix, service. Avec une énergie simplifiée, nos membres réduisent leurs factures et agissent pour la transition écologique. » Olivier Xu, Directeur France de Bulb.

Encadré

Exercice de prononciation

Bulbe, Bubble, Beulbe… ? Bulb se prononce [Beulb] et veut dire ampoule en anglais.