Parc photovoltaÃ¯que participatif dans le Var : Aups a rÃ©uni le premier comitÃ© de pilotage avec le consortium Tenergie

Tenergie a remporté l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la commune d’Aups pour le développement, la construction et l’exploitation d’un parc photovoltaïque citoyen sur le site du Bois de Plérimond (83). Le premier comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 20 juillet dernier. Retour d’expérience…

La particularité du projet photovoltaïque de la commune d’Aups réside dans sa dimension citoyenne et participative. Un comité de pilotage composé d’élus, de citoyens bénévoles de la commune d’Aups, d’un représentant de l’Office National des Forêts, d’un représentant du Parc naturel régional du Verdon et du Directeur Général des Services de la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon, a sélectionné l’entreprise Tenergie après une mise en concurrence.

Un projet participatif basé sur une gouvernance partagée pour mobiliser les acteurs du territoire

Le comité a dans un premier temps statué sur la localisation du parc d’une trentaine d’hectares. Il sera installé au lieu-dit « le Bois de Plérimond », situé à la fois sur la commune d’Aups, sur le territoire de la Communauté de Communes des Lacs et Gorges du Verdon et dans le Parc Naturel Régional du Verdon. La production annuelle, qui dépend de la surface du parc, évoluera selon le résultat des études environnementales, les contraintes techniques rencontrées et le respect des usages du territoire. Aujourd’hui, elle est estimée à 46 GWh, soit la consommation annuelle de 10 000 foyers, ce qui permettrait d’éviter chaque année le rejet de 11 130 tonnes de CO2. Afin de partager avec les citoyens les propositions d’implantation, une consultation publique est organisée jusqu’en avril 2021. Cette consultation portera également sur les mesures d’accompagnement qui pourraient être mises en place. Les revenus perçus par la commune grâce à ce parc seront réinvestis dans de nouveaux projets participatifs ainsi que dans des initiatives permettant de générer des économies d’énergie (sensibilisation des habitants aux éco-gestes, aides aux travaux d’isolation des logements privés, rénovation thermique des bâtiments publics, …). Tous les habitants, les usagers et les associations d’AUPS pourront s’exprimer dans le cadre d’enquêtes et de réunions publiques. Chaque citoyen peut d’ores et déjà donner son avis par e-mail. « Nous sommes extrêmement attentifs à la préservation de notre territoire et à la transition énergétique et avons lancé en 2019 des réflexions sur la production d’une énergie locale, durable et participative. Un des axes, primordial sur ce projet, est la concertation des différents acteurs du territoire » déclare Antoine Faure, le maire d’Aups, récemment réélu.

Un modèle de circuit court vertueux pour le territoire porté par un groupement de partenaires solides

Le comité de pilotage joue un rôle essentiel dans la phase de développement du projet : il garantit le bon déroulement de la concertation et veille à ce que les demandes d’autorisation d’urbanisme soient en accord avec les décisions prises lors de ce dialogue citoyen Ce modèle permet à tous de participer à la transition énergétique et de contribuer à l’attractivité de son territoire. Il faut dire que ce nouveau projet s’inscrit selon le modèle en circuit court prôné par Tenergie : l’énergie produite localement par la centrale sera valorisée en temps réel à proximité du site de production par les acteurs du territoire. Ces consommateurs locaux bénéficieront ainsi de plus de transparence sur l’origine d’une partie de leur électricité et pourront par ailleurs, s’approvisionner auprès d’autres installations d’énergies renouvelables de leur territoire grâce au partenaire Volterres, fournisseur d’électricité verte et locale. « C’est une grande satisfaction pour nous de voir que la vision du développement que nous portons suscite l’adhésion et a été un élément différenciant pour le comité de pilotage. Co-construction des projets avec les acteurs du territoire, consommation locale de la production solaire et partage transparent des retombées économiques du projet font partie de notre ADN», explique Gauthier Dieny, Directeur du Développement chez Tenergie. Tenergie mettra à profit ses 10 ans d’expérience sur le marché de l’énergie solaire et son savoir-faire dans la maîtrise du développement de projet, de la phase de conception à l’exploitation. Pour mener à bien ce projet, Tenergie a choisi d’être accompagné de partenaires fiables et expérimentés notamment dans la gestion de concertation publique et de gouvernance citoyenne (Acceptables Avenirs) mais aussi sur les aspects de financement participatif (Lendosphère) et de fourniture d’une d’électricité traçable, verte et locale (Volterres).