GreenYellow renouvÃ¨le sa confiance Ã  Lumo pour 3 nouveaux projets d’ombriÃ¨res de parking de supermarchÃ©s

Des supermarchés qui passent à l’énergie bas carbone, une réalité. Prochainement, les clients du Sud-Est de la France pourront stationner à l’ombre sur le parking de leurs hypermarchés grâce à l’installation d’ombrières photovoltaïques. De nouveaux projets sont actuellement en cours de construction à Antibes, Millau et Malemort-sur-Corrèze. Il s’agit d’implanter trois centrales solaires composées de panneaux photovoltaïques sur les toitures de parking des hypermarchés, surfaces souvent sous-utilisées. Ces installations sont destinées à l’autoconsommation. Les hypermarchés bénéficieront ainsi d’une énergie locale bas carbone. L’entreprise GreenYellow est en charge du chantier qui s’achèvera cet été.

Des projets ouverts à l’investissement participatif

Aujourd’hui, ces 3 nouveaux projets, réservés aux riverains, sont ouverts à l’investissement participatif, sur la plateforme Lumo. En investissant dans un tel projet, chaque citoyen participe à la production d’énergie de source renouvelable et valorise son épargne de façon responsable. Il s’agit d’un moyen fort d’impliquer les riverains dans l’avenir de leur région et de les faire bénéficier très concrètement de la richesse économique locale. Grâce à cette solution d’investissement 100% en ligne, innovante et responsable, Lumo offre l’opportunité à tout un chacun d’orienter son épargne vers un projet local, durable et à impact positif, sans compromis sur la rentabilité. Preuve en est, le succès des 3 précédentes collectes similaires pour GreenYellow réalisées au printemps 2020. En quelques jours, 67 citoyens ont contribué à hauteur de 62 000 euros à l’installation d’ombrières de parking. Cet investissement, rémunéré 6% par an sur une durée de 3 ans et demi, travaille en faveur de la transition écologique.

Encadré

Les trois projets

SOLEIL D’ANTIBES : 345 kWc de puissance installée, 278 MWh d’énergie produite / an, 58 foyers alimentés en électricité / an, 22 tonnes eq. CO2 évitées / an. Objectif de collecte : 23 000 euros Exclusivité réservée aux habitants des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.

SOLEIL DE MILLAU : 498,96 kWc de puissance installée, 606 MWh d’énergie produite / an 127 foyers alimentés en électricité / an, 48 tonnes eq. CO2 évitées / an. Objectif de collecte : 55 000 euros Exclusivité réservée aux habitants de l’Aveyron, du Cantal, du Gard, de l’Hérault, du Lot, de la Lozère, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

SOLEIL DE MALEMORT-SUR-CORREZE : 497,76 kWc de puissance installée 564 MWh d’énergie produite / an, 118 foyers alimentés en électricité / an, 45 tonnes eq. CO2 évitées / an. Objectif de collecte : 56 000 euros Exclusivité réservée aux habitants du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Haute-Vienne, du Lot et du Puy-de-Dôme.