PalmarÃ¨s 2018 : 20 Femmes d'influence dans les Ã©nergies renouvelables

Le Palmarès 2018 des Femmes des énergies renouvelables (ENR) distingue les Femmes d’influence du secteur. Publié à l’initiative de Greensolver en partenariat avec GreenUnivers pour la Journée Internationale du Droit des Femmes, le Palmarès met en avant 20 Femmes qui, de par leurs actions et engagements, contribuent à l’essor des ENR en France.

Comme beaucoup d’industries, le secteur des EnR fait face à un déséquilibre paritaire, notamment sur les postes techniques et de maintenance, mais aussi dans les états-majors. Ce premier palmarès distingue ces femmes qui travaillent dans un secteur clé de la transition énergétique, à majorité masculine, pour leur engagement quotidien et la qualité de leurs réalisations.Scindé en quatre catégories (sphère institutionnelle, entreprises, services, start-up), le Palmarès distingue, pour l’ensemble de leur carrière et implication dans le développement des ENR, un « Top 3 » composé de :

Stéphanie Andrieu Directrice générale d’Urbasolar

Isabelle Kocher Directrice générale d’Engie

Michèle Pappalardo Directrice de cabinet de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique & Solidaire

17 autres femmes composent ce Palmarès.

« Engagé depuis notre création dans la lutte contre les inégalités, nous avons pour habitude de rendre hommages aux Femmes de notre secteur en cette journée importante. Pour cette année, nous avons souhaité donner une autre dimension aux actions que nous pouvions mener. L’idée du Palmarès et la collaboration avec GreenUnivers se sont faites naturellement et nous sommes ravis de l’engouement suscité, non seulement auprès des membres du jury mais également auprès d’une audience plus large.

Nous avons dû limiter notre choix à 20 personnes, mais à travers ce Palmarès, c’est toutes les Femmes des ENR que nous souhaitons mettre en avant et également inspirer d’autres Femmes talentueuses à rejoindre les rangs de nos secteurs respectifs », commente Guy Auger PDG de Greensolver, à l’initiative de l’opération. Le Palmarès a pu voir le jour grâce à un jury composé à parité de plusieurs acteurs du secteur à savoir (par ordre alphabétique) :

Guy Auger Greensolver

Jean-Louis Bal Syndicat des Energies Renouvelables

Jens Bicking – Elatos

Nathalie Croisé Journaliste

Gwenaelle Huet Engie

Patricia Laurent – GreenUnivers

Sylvie Perrin De Gaulle Fleurance & Associés

Nicolas Wolff Vestas

Disposant chacun de 10 votes, les membres du jury ont été chargés de distinguer 20 femmes en fonction des critères suivants : renommée, travaux accomplis, responsabilité, implication et impact.

« Nous avions une liste d’environ 80 femmes, le choix n’a pas été facile car chacune occupe un poste à responsabilités et figure parmi les leaders du secteur. Nous avons pu constater à travers ce Palmarès que le secteur se féminisait peu à peu, dans les PME comme dans les grands groupes, dans la finance comme dans la sphère publique. Des femmes occupent aujourd’hui des postes de direction générale, même si elles restent minoritaires, ce qui montre le chemin restant à accomplir. Nous espérons que cette édition est la 1ère d’une longue série et que nous pourrons rapidement y inclure plus de femmes occupant des postes techniques, métiers dans lesquels elles sont encore très rares. » Patricia Laurent, co-fondatrice de GreenUnivers

