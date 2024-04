Pacte solaire : réaction de Thomas Cautier, fondateur de Sunethic

Lors d’un récent déplacement, le ministre Bruno Le Maire a dévoilé un ambitieux plan pour favoriser la production nationale de panneaux photovoltaïques face à l’ultra-domination industrielle de la Chine. L’objectif affiché est clair : d’ici 2030, produire 40 % des panneaux solaires utilisés en France sur le territoire national. « Le sujet n’est pas de savoir si nous voulons oui ou non recourir massivement au photovoltaïque. Le sujet est de savoir comment nous allons le faire, à quelle vitesse, avec quelle filière industrielle », a déclaré Bruno Le Maire. Le Ministre a notamment annoncé le lancement d’un “pacte solaire” lors de son annonce, invitant les différents acteurs du système à s’engager dans cette démarche visant à favoriser l’achat et la production de produits solaires français. Cette initiative vise à répondre à l’urgence climatique tout en renforçant l’indépendance énergétique du pays.

Thomas Cautier, fondateur de Sunethic, la startup des solutions solaires à brancher sur prise les premiers kits solaires made in France a tenu à réagir à cette annonce : “Il est encourageant de voir le gouvernement français prendre des mesures ambitieuses pour développer et promouvoir le photovoltaïque français. Dans ce contexte, il est impératif que ces initiatives gouvernementales soient soutenues par des mesures concrètes visant à garantir la transparence, la qualité et l’accessibilité prix pour les consommateurs. Cela inclut non seulement la promotion du ‘Made in France’, mais aussi des actions visant à renforcer la compétitivité des produits nationaux sur un marché largement influencé par des importations étrangères, notamment chinoises (95%). Cela peut impliquer des investissements dans la recherche et le développement, le tarif de revente spécifique, le taux de TVA préférentiel, mais aussi des mesures de protection commerciale. En fin de compte, la promotion du photovoltaïque français ne se limite pas à la simple mise en avant du ‘Made in France’, mais nécessite un effort concerté pour renforcer la compétitivité et la durabilité de l’industrie solaire nationale dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel”.

Sunethic s’engage à contribuer activement à la transition énergétique du territoire en proposant des solutions solaires de qualité, conçues, fabriquées et assemblées en France avec des composants essentiellement français et européens. En tant qu’entreprise à mission et acteur de la FrenchTech, Sunethic est déterminé à soutenir les initiatives visant à renforcer la souveraineté énergétique du pays tout en préservant l’environnement.