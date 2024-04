NERIUS Invest entre au consortium HYGUANE pour la production dâ€™hydrogÃ¨ne vert

C’est une belle reconnaissance de son savoir-faire. Start-up française de la GreenTech, NERIUS Invest vient d’intégrer le consortium HYGUANE afin d’apporter sa pierre à l’édifice dans la décarbonation du lancement des fusées européennes à Kourou (Guyane). L’énergie des déchets et l’énergie solaire en carburant de l’hydrogène vert !

Le Centre Spatial Guyanais représente 15% de la consommation d’électricité de la région. Afin de diminuer son impact environnemental, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) a initié le projet HYGUANE, un consortium composé d’industriels du secteur de l’énergie (Air Liquide, MT-Aerospace, BEBLUE), de trois universités (l’Université de Guyane, l’Université de Liège, l’Université Libre de Bruxelles) et de deux institutions (ESA et le CNES).

Une centrale solaire de 5 MWc

Le projet, qui représente un investissement de 40,5 millions d’euros, vise à sortir de l’hydrogène gris pour le remplacer à hauteur de 15 à 30% par de l’hydrogène renouvelable, produit à partir d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 5 MWc. Le 28 mars 2024, les membres du consortium ont voté en faveur de l’intégration de ALLDIS-NERIUS, filiale de NERIUS Invest et de son partenaire guyanais ALLDIS. Via ses deux autres projets MIA et GOHYAVE, NERIUS Invest adresse ainsi désormais toute la chaîne de valeur dans le secteur prometteur de l’hydrogène renouvelable à partir de bois : plantation de bois d’énergie et de bois d’œuvre, production d’hydrogène renouvelable et distribution au sein du consortium HYGUANE. « Nous sommes très fiers de rejoindre le consortium HYGUANE. C’est une vraie reconnaissance de notre savoir-faire et la concrétisation du pari que j’ai fait en 2019 lorsque j’ai fondé Nerius Invest. Nous avons fait la démonstration de notre capacité à développer des projets de transition énergétique en Guyane et ce face à de grands noms de l’industrie » précise Antoine Madoui, CEO de NERIUS Invest.

745 tonnes d’hydrogène par an à partir de 2029

Sur HYGUANE, NERIUS Invest aura pour mission de développer la filière mobilité hydrogène de 2024 à 2026 pour la mise en service de la station de distribution. Elle devrait être opérationnelle en septembre 2026.La société, spécialisée dans l’intégration et le développement d’unités de production d’énergie renouvelable, ambitionne de distribuer 745 tonnes d’hydrogène par an à partir de 2029. Cette entrée au consortium HYGUANE est concomitante de la mise en service de la centrale de production d’électricité des Maringouins à Cayenne qui injecte sur le réseau EDF des électrons produits à partir du gaz généré par les ordures ménagères. Le développement de cette centrale a été intégralement piloté par NERIUS Invest en moins de 5 années, construction et mise en service comprises, en partenariat avec le Groupe GOVINDIN.