Oscaro Power rÃ©volutionne le marchÃ© de l'Ã©nergie solaire par l'autoconsommation

Nouvelle marque du Groupe Oscaro, Oscaro Power propose à l’ensemble des particuliers une large gamme de solutions d’autoconsommation solaire à installer soi-même, permettant de maitriser la production de sa propre énergie. Détails !

Avec une ambition comparable au succès d’Oscaro, pionnier et leader de la vente de pièces automobile sur Internet depuis plus de 15 ans, Oscaro Power veut révolutionner les réseaux d’énergie en permettant au citoyen de prendre en main son avenir energétique.

Choisir un modèle économique d’avenir, l’autoconsommation

Oscaro Power encourage l’autoconsommation photovltaïque. Par ce biais, les utilisateurs deviennent propriétaires de leurs factures et peuvent également revendre leur surplus d’énergie. Véritable alternative pour réagir face à la société actuelle tournée vers la consommation à outrance, l’autoconsommation permet également, à son niveau, d’agir pour la planète. En valorisant l’énergie solaire pour la transformer en électricité grâce à des systèmes solaires photovoltaïques recyclables, l’énergie produite est propre, sans émissions de carbone lors de son fonctionnement. Pour aller plus loin, ce surplus pourra à l’avenir être échangé ou donné : il s’agit là d’un nouveau modèle de réseau énergétique favorisant l’économie solidaire.

Dans l’esprit du « faire-soi-même » et du partage de la connaissance, Oscaro Power met à disposition des particuliers une offre « clé en main » : intuitive, accessible, intégrant d’excellentes garanties ainsi que des produits premium. Sur le site, un système expert de configuration permet de composer son kit sur-mesure. Afin qu’il soit adapté au besoin de chaque client, l’outil prend en compte sa consommation ainsi que ses particularités en termes de localisation et d’architecture. Le kit livré se veut exhaustif, ergonomique et facile d’installation. Pour accompagner le particulier dans son implantation, Oscaro Power propose des tutoriels ainsi que la possibilité de prendre contact avec un expert, via le centre d’appel.

L’offre Oscaro Power permet au particulier de réaliser des économies mais aussi de se prémunir contre les augmentations des tarifs de l’énergie. Par exemple : pour un ensoleillement moyen en France (1100h/an), le particulier propriétaire d’un système de 3kW (solution pour un foyer de 4 personnes, une maison de 120 m²) produira de l’énergie à un prix de l’ordre de 6c€/kWh, alors que le tarif réglementé de l’électricité résidentielle est d’environ 14,7c€/kWh à ce jour. Cette approche permet ainsi de regagner du pouvoir d’achat sur un poste de dépense important et en forte augmentation (+35% sur les dix dernières années).

« L’offre que nous déployons se positionne dans le cadre d’une révolution énergétique qui n’en est qu’à ses débuts, celle de l’ultra-décentralisation citoyenne. Dans ce contexte de transition énergétique et d’attende sociétale forte, il y a une formidable opportunité pour favoriser une approche plus communautaire et durable de l’énergie, afin de faire bouger les choses dans le bons sens, » déclare Emmanuel Flahaut, Directeur d’Oscaro Power.

Attention tout de même. La notion de faire soi-même, avec des équipements électriques par essence dangereux, a ses limites. Installer des panneaux solaires, ce n’est pas que du plug and play. Cela demande une certaine expertise. Certes le Consuel est là pour valider ou non la viabilité de l’installation. Reste que si vous désirez passer au solaire, les installateurs agréés RGE proposent leurs services pour des installations fiables et économiquement pertinentes avec des temps de retour tout à fait corrects. Dont acte

Encadré

propos d’Oscaro Power

Créée en 2018, Oscaro Power est une marque du Groupe Oscaro. Elle a pour ambition de faire évoluer le marché de l’énergie, afin de poser l’énergie solaire comme véritable alternative verte, tout en plaçant le consommateur au cœur du projet. Oscaro Power, c’est tout l’esprit Oscaro au service du particulier, mais adapté au domaine des énergies renouvelables. Pour Pierre-Noel Luiggi, le fondateur d’Oscaro, l’énergie est au cœur des évolutions à venir, et il est important d’apporter cette approche dans ce monde en mutation.

