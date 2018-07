Optimum Tracker et NEXTracker : un partenariat Ã  suivreâ‚¬au fil du soleil

Si Donald Trump a rouvert les hostilités commerciales sur l’ensemble de la planète, les acteurs des énergies renouvelables n’en ont cure et privilégient pour leur part les partenariats. C’est le cas du petit poucet Français des suiveurs solaires Optimum Tracker et du géant Américain NEXTracker. En discussion depuis février, les deux entreprises ont conclu ce mois-ci un partenariat d’ordres commercial, technique et industriel. Cette alliance a été mise en place afin de développer les synergies entre les deux entreprises.

50% des centrales au sol avec trackers en 2050 dans le monde

Devenue pièce maitresse des installations de centrales au sol dans le monde entier, les trackers solaires ont représenté 25% des centrales photovoltaïques installées en 2017. Il est prévu que ce chiffre atteigne les 50% d’ici à 2021. Avec des projets signés et réalisés en Turquie, Tunisie, au Kenya, au Pakistan, à Porto Rico ou encore au Sénégal, Optimum Tracker a entamé depuis plusieurs années sa conquête internationale. Aujourd’hui cette nouvelle collaboration avec le géant américain est l’occasion pour Optimum Tracker de se renforcer financièrement, mais aussi d’assoir sa présence en Afrique, à travers de nouveaux projets communs aux deux fabricants et qui démarreront fin 2018.

« Nous sommes ravis de la collaboration avec NEXTracker pour ces prochaines années » a ainsi déclaré le Président et Co-fondateur d’Optimum Tracker, Yacin de Welle. « Ce partenariat va permettre à nos deux entreprises d’améliorer nos produits et de proposer des innovations de pointe permettant à l’énergie solaire d’être toujours moins chère et toujours plus optimale. La complémentarité entre nos deux entreprises va de plus nous permettre d’atteindre de nombreux marchés à l’international dans les années à venir. »

« Les différents brevets développés par Optimum Tracker vont permettre de renforcer la propriété intellectuelle de NEXTracker dans le domaine du contrôle des trackers et des composantes mécaniques de qualité, » a de son côté commenté le PDG de NEXTracker Dan Shugar. « Nous apprécions beaucoup l’équipe d’Optimum Tracker et l’entreprise a déjà développé des innovations dans les algorithmes de pointe et l’optimisation de trackers solaires. Nous avons hâte de collaborer avec eux sur les aspects technologiques, et de proposer nos produits aux clients présents sur les marchés que nous visons. »

Deux entreprises complémentaires

En effet Optimum Tracker est notamment à l’origine de l’Opti-SkyControl, algorithme permettant aux trackers de capter la lumière diffuse en cas de temps nuageux, et donc d’augmenter encore davantage la production globale des centrales photovoltaïques. C’est cette capacité d’innovation qui a ainsi attiré NEXTracker, et l’a motivé à investir dans la technologie Optimum Tracker. De son côté, la technologie NEXTracker a été éprouvée sur de nombreuses centrales dans le monde atteignant les 13 GW de centrales solaires vendus notamment en Amérique du Nord et du Sud, mais aussi en Asie et en Afrique. Une complémentarité entre les deux entreprises qui se retrouve donc tant sur le plan technologique que sur le plan géographique, ce qui devrait permettre à Optimum Tracker et NEXTracker de peser encore davantage dans le développement des trackers solaires, et donc de l’énergie photovoltaïque dans le monde.

