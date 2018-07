Itancia investit dans deux centrales solaires avec l'appui de Legendre Energie

Dans le cadre de la réhabilitation de certains bâtiments, le groupe Itancia, situé au nord de Cholet (49) et spécialisé dans la distribution de matériels de communication et d’infrastructures réseaux, a décidé de rénover la toiture du centre administratif et opérationnel de la Jubaudière (49) et celle du centre de réparation de Valanjou (49) en installant une centrale solaire sur chacune des toitures qui permettra d’assurer leur stabilité et leur étanchéité. Dotée d’une puissance de 100 KWc avec 600 m² de panneaux photovoltaïques, chaque centrale solaire produira 110 000 kWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique de 44 foyers. L’électricité produite sera directement réinjectée sur le réseau. La réalisation de ces projets qui a été confié à Legendre Energie aura lieu au cours du 2ème semestre 2018 pour le 1 er site et début 2019 pour le deuxième. Itancia va poursuivre le développement des énergies renouvelables au sein du Groupe et souhaite également réaliser des projets en autoconsommation solaire sur plusieurs sites à l’horizon 2020.

Une entreprise éco-responsable

Présent dans 80 pays, l’activité du Groupe Itancia s’articule autour de 4 activités complémentaires : la distribution de matériels neufs de télécommunications et d’infrastructures réseaux, la réparation électronique, les services à valeur ajoutée, que ceux-ci soient commerciaux, logistiques, techniques et environnementaux, et la logistique sur mesure. Depuis sa création, la société a multiplié les initiatives pour s’inscrire durablement dans son environnement en essayant de consommer mieux et de diminuer son empreinte carbone en mettant en place des actions telles que : la démarche zéro papier, l’utilisation d’emballages recyclés à 80% ou encore la tonte des espaces verts par des ânes et des moutons. Le solaire est la prochaine brique sur laquelle s’appuie cette politique environnementale volontariste.

