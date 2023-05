OpÃ©rateur indÃ©pendant, Devâ€™EnR remet lâ€™humain et les territoires au cÅ“ur de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte

Créé en 2019 à Béziers, Dev’EnR est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, œuvrant au développement de centrales solaires au sol, en toiture et en ombrières de parking. Pour contribuer activement à la transition écologique, Dev’EnR a fait le choix de la proximité en s’appuyant sur un fort ancrage territorial et une implication avec les parties prenantes locales depuis la conception jusqu’à l’exploitation de ses projets. Une belle aventure entrepreneuriale menée par les époux Bozzarelli, couple solaire !

« Depuis quelques années, un mouvement de concentration des acteurs historiques des énergies renouvelables réduit considérablement le nombre d’entreprises agiles et à taille humaine dans ce secteur d’activité. Ce sont pourtant les rapports humains, la proximité, l’environnement, l’engagement pour un monde plus propre et plus proche des territoires qui font l’ADN des énergies renouvelables et c’est bien dans cette démarche que s’inscrit Dev’EnR. Nous œuvrons pour participer à la transition énergétique des territoires » tiennent d’emblée à souligner Roxanne, la DG et Stéphane Bozzarelli, le président.

« Un projet d’entreprise inspiré de l’écolonomie et de la perma-entreprise »

Complice et charismatique, le couple est bien connu dans le secteur de l’énergie et du solaire en particulier. Ils sont tous deux passés par « l’école » Quadran, rachetée depuis par Total Energies, avant de reprendre leur liberté. En 2020, c’est ensemble, en fin connaisseur du marché solaire professionnel, qu’ils choisissent de monter Dev’EnR. « Notre projet d’entreprise inspiré de l’écolonomie et de la perma-entreprise, affirme nos valeurs d’implication, de responsabilité et de proactivité tant avec nos partenaires et acteurs locaux qu’au sein de nos équipes » confie Roxanne Bozzarelli. L’entreprise, qui emploie à ce jour une quarantaine de collaborateurs, a son siège à Béziers et des antennes à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Mende et Dijon. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros en 2022. En 2023, Dev’EnR a installé 5 MW. Ce sera cinq fois plus en 2024, soit 25 MW essentiellement sous le régime du tarif d’achat via le guichet (100-500 kWc) et les AO CRE. « Nous prévoyons une puissance installée en compte propre de plus de 100 MW d’ici fin 2026. Dès 2027-2028, nous visons les 100 MW par an. C’est l’objectif » précise Stéphane Bozzarelli qui assume sa stratégie de sous-préfecture et son rôle de couteau-suisse. « Nous avons fait le choix de la proximité. Nous développons nos projets sur des territoires où nous connaissons bien les élus et les enjeux. Et derrière, nous proposons toute la palette des solutions techniques solaires possibles. Les projets développés ne sont pas forcément de grande envergure et n’intéressent que peu les majors de l’énergie. Il est là notre positionnement » poursuit le président.

FlexEnr, une nouvelle marque pour développer l’autoconsommation collective

Très agile, Dev’EnR s’adapte ainsi rapidement à toutes les demandes et à toutes les innovations du marché. A ce titre, l’entreprise héraultaise est en train de créer une marque, Flex EnR, Flex acronyme de fourniture locale d’électricité en circuits-courts, pour mettre en place des solutions d’autoconsommation collective. Le sens de l’histoire du solaire décentralisé ! Dev’EnR vient également de voir aboutir son premier permis de construire pour une centrale au sol de 2 MW sur une décharge de Nouvelle-Aquitaine. « Nous sommes allés au bout de ce premier process. Nous avons prouvé que nous étions bons » ajoute avec un zeste d’humour Stéphane Bozzarelli. L’agrivoltaïsme fait également partie des gros sujets du moment. Dev’EnR se concentre plus volontiers sur l’élevage. L’entreprise travaille justement en ce moment à la validation d’un démonstrateur agrivoltaïque en Lozère dans le cadre d’un élevage bovin. La centrale de 300 kW accueillera trois types de technos différentes : classique fixe plein sud, avec un tracker un axe et enfin en vertical. Plus hautes, plus solides, ces structures doivent pouvoir résister à la masse des vaches et des bœufs à la nonchalance traître, capables de mouvements brusques. Sans oublier la brosse à se gratter l’échine pour le bien-être animal…

Des partenariats financiers locaux

Côté actualité financière, Dev’EnR a conclu dans le courant du mois d’avril une levée de fonds d’un montant total de 12,5 millions d’euros. Cette opération donne les moyens à Dev’EnR de poursuivre son projet d’entreprise avec le financement de ses actifs de production d’électricité verte, le recrutement de nouveaux collaborateurs, tout en s’affirmant comme un acteur clé de la transition énergétique des territoires en France. « Dès la création de Dev’EnR, nous nous sommes entourés de collaborateurs et de partenaires locaux, partageant nos valeurs et avec qui nous avons co-construit une vision et une ambition : la transition énergétique est une nécessité qui s’inscrit dans une logique de territoire et doit être source de richesses locales et durables. SOFILARO, qui nous accompagne depuis le début, nous a renouvelé sa confiance et nous sommes heureux aujourd’hui d’accueillir IDIA Capital Investissement et OCCTE au capital de l’entreprise. Fort de leurs soutiens, Dev’EnR va entrer dans la phase 2 de sa croissance avec ambition et sérénité. » concluent Roxanne et Stéphane Bozzarelli, co-fondateurs de Dev’EnR.

Encadré

Le groupe Crédit Agricole et OCCTE accompagnent Dev’EnR dans son développement pour la production d’EnR

Le groupe Crédit Agricole, via IDIA Capital Investissement et SOFILARO, aux côtés de la société de gestion OCCTE, participent à la levée de fonds de 12,5 millions d’euros de Dev’EnR, entreprise spécialisée dans la production d’énergie renouvelable. SOFILARO, actionnaire depuis 2020 a participé à l’opération. Constance Arnal, Chargée d’investissements chez SOFILARO témoigne: « Nous sommes heureux et fiers d’accompagner le développement de Dev’EnR depuis plus de 2 ans. Cette opération va permettre de poursuivre l’ambition du groupe afin de devenir un développeur et producteur d’EnR de premier plan, proche de son territoire. Dev’EnR a rapidement démontré sa capacité à se positionner comme un acteur clé et de proximité du secteur. Cet investissement confirme la volonté de Sofilaro d’accompagner l’émergence d’acteurs indépendants de la Transition énergétique partageant les valeurs humaines et respectueuses du territoire ».