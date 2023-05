Entech remporte un contrat majeur en stockage dâ€™Ã©nergie auprÃ¨s dâ€™un groupement public conduit par GEG

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a remporté un contrat-cadre avec quatre acteurs publics de l’énergie situés en Isère, en Savoie, dans le Loiret et dans le Val d’Oise. L’appel d’offres public, coordonné par GEG (Gaz Electricité de Grenoble), porte sur la fourniture de 6 sites en systèmes de stockage par batteries.

Le contrat-cadre permettra aux clients de passer des commandes au cours des 6 prochains mois pour une capacité de stockage pouvant dépasser 50 MWh, représentant ainsi le plus grand projet de stockage remporté par Entech à ce jour. Chaque infrastructure de stockage commandée sera mise en œuvre dans un délai d’un peu moins d’un an.

Ces systèmes de stockage par batteries délivrés par Entech offriront des services de régulation de fréquence au réseau électrique au niveau français et européen. Ils pourront aussi se substituer à des actifs de régulation de fréquence existants tels que des centrales thermiques par exemple. « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par GEG. Ce succès démontre la capacité d’Entech à se positionner sur des projets d’envergure. Je félicite nos équipes et me réjouis de compter parmi nos clients des acteurs publics régionaux de l’énergie qui innovent pour réduire leur empreinte carbone. » ajoute Christopher Franquet, Président-fondateur d’Entech.